El cap dels Mossos defensa que la policia catalana va complir els manaments judicials

Ferran López assegura que la policia catalana va complir en tot moment els manaments judicials

Actualitzada 26/02/2018 a les 16:27

El comissari en cap dels Mossos, Ferran López, ha defensat aquest dilluns davant el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena l'actuació dels Mossos durant l'1-O, que segons ha apuntat va donar compliment als mandats judicials. López ha afirmat que l’encarregat del dispositiu policial de l’1-O coneixia la planificació de la policia catalana per a aquella jornada. Ha contradit d’aquesta manera la declaració que el coronel Pérez de los Cobos va fer al Tribunal Suprem (que va servir de base per mantenir la presó per al conseller destituït Joaquim Forn) segons la qual els Mossos no van informar correctament la resta de cossos sobre el dispositiu que pensaven desplegar l’1-O i fins i tot van «vigilar» els moviments de la policia espanyola el dia del referèndum per «informar» els concentrats que omplien els col·legis electorals per tal que es poguessin organitzar. Segons fonts jurídiques, durant aquesta declaració de tres hores López ha recordat que hi havia un únic dispositiu de seguretat i que la policia catalana es cuidava de seguretat ciutadana, mentre que la part especialitzada d’ordre públic corresponia a la policia espanyola.Segons aquestes fonts, el comissari en cap dels Mossos ha reiterat el contingut de la declaració que ja va fer divendres a l’Audiència Nacional, on va assegurar davant la jutgessa Lamela (que investiga el Major Trapero) que no hi va haver engany i que Pérez de los Cobos coneixia de primera mà el dispositiu que els Mossos havien previst per a l’1-O. Segons aquell testimoni, López sabia que els Mossos preveien enviar dos agents a cada col·legi electoral i no va posar «cap objecció» a aquest dispositiu.La seva declaració contradiu el testimoni del coronel de la Guàrdia Civil encarregat d’aquell dispositiu. Diego Pérez de los Cobos va afirmar que el dia previ al referèndum els Mossos també van anar als punts de votació per dir que tornarien l'endemà a les 6h del matí i que, si hi havia gent, no desallotjarien. A més va afirmar que la policia catalana va actuar en aquesta direcció complint les ordres de la cúpula d’interior, és a dir, del Major dels Mossos, el major Josep Lluís Trapero, i del conseller destituït Joaquim Forn. També es va negar a acceptar la xifra de 1.066 ferits i va dir que es tractava «d'assistències mèdiques que cal revisar» i que «moltes eren falses».Després d’aquella declaració Llarena va decidir mantenir Forn a la presó adduint que hi havia risc de reiteració delictiva en una interlocutòria on el jutge l’assenyalava com a responsable de «la inacció» dels Mossos el dia del referèndum. La defensa de Forn, per contra, va demanar que es cridés a declarar com a testimonis la cúpula actuals dels Mossos per desmentir unes afirmacions «radicalment inexactes» de Pérez de los Cobos.López ha comparegut davant Llarena com a testimoni a petició de la defensa de Joaquim Forn, que va demanar els testimonis de l’actual cúpula dels Mossos per desmentir les afirmacions «radicalment inexactes» de Pérez de los Cobos. Després del comissari en cap declaren també el cap de la comissaria superior de coordinació central dels Mossos, Juan Carlos Molinero, i el cap de la Comissaria General Tècnica de Planificació de la Seguretat, Emilio Quevedo. El jutge també ha citat per demà dimarts el cap de la Comissaria General d’Informació, Manuel Castellví, i dos comandaments més presents als registres dels dies 20 i 21 de setembre, aquests dos últims a petició de la defensa del president d’Òmnium, Jordi Cuixart.