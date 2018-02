L'advocat de Jordi Sánchez demanarà permís perquè pugui ser investit president si és el candidat proposat

«Si després ha de tornar a la presó, exercirà com a president de la Generalitat des de la presó», ha assegurat a TV3

Actualitzada 25/02/2018 a les 13:20

L'advocat de Jordi Sánchez, Jordi Pina, ha avançat aquest dissabte al vespre que demanarà permís al jutge Llarena perquè el diputat de JxCat pugui ser investit president de la Generalitat en cas que sigui el candidat proposat pel Parlament. Si això es produeix, el lletrat ha anunciat que sol·licitarà la llibertat incondicional, i en el supòsit que el magistrat ho denegui, demanarà el permís penitenciari perquè pugui assistir a la sessió d'investidura. «Si després ha de tornar a la presó, exercirà com a president de la Generalitat des de la presó», ha assegurat al programa 'FAQS' de TV3.Pina s'ha mostrat convençut que Jordi Sánchez «pot ser el futur president de la Generalitat efectiu». En el cas que el Suprem no ho permetés, ha dit que «s'hauran de veure els arguments jurídics» que impedeixen a un «ciutadà innocent» pugui exercir aquest càrrec. Respecte les declaracions del president del govern espanyol sobre la impossibilitat que un investigat pugui ser investit, Pina considera que és «molt gruixut i una manca de respecte contra mi», i que són afirmacions més pròpies d'una «república bananera».D'altra banda, el també és vicedegà del Col·legi de l'Advocacia s'ha referit a la polèmica sobre la plantada al president del Parlament, Roger Torrent, divendres passat. «Ens va superar la situació», ha reconegut, tot i que ha remarcat que «no hi va haver en cap moment la intenció de coartar la llibertat d'expressió». Pina no ha entrat a valorar la reacció de la degana de l'ICAB, Maria Eugènia Gay, però considera «no hauria d'haver fet el comentari que va fer».Finalment, el lletrat ha coincidit amb l'advocat de les exdiputades Anna Gabriel i Mireia Boya, Benet Salellas, sobre la «voluntat de coordinar-se» entre les diferents defenses de polítics independentistes. «Tot i això, hi ha elements que s'escapen i pertanyen a l'esfera dels partits polítics», ha puntualitzat Salellas.