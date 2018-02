Joan Aregio no assistirà al sopar del Mobile World Congres perquè Puigdemont i Junqueras no hi podran anar

El secretari d'Empresa i el secretari general d'Empresa i Coneixement denuncien que la «situació anòmala» i el 155 no permeten la màxima representació del Govern

Actualitzada 24/02/2018 a les 17:32

El secretari d'Empresa, Joan Aregio, i el secretari general d'Empresa i Coneixement, Pau Villòria, han declinat assistir al sopar oficial del Mobile World Congress (MWC) d''aquest diumenge perquè no hi podran ser ni Carles Puigdemont ni Oriol Junqueras. En una carta a la que ha tingut accés l'ACN i dirigida al director general del Mobile, Villòria explica que no assistiran al sopar davant la situació d'«anomalia i excepcionalitat» que «impedeix» la presència de la màxima representació del Govern. El secretari diu que els condicionats derivats de l'aplicació del 155 «no permeten que el Govern estigui representat en aquest acte per qui hauria d'estar-ho» i per això han decidit no acceptar la invitació que han rebut. En concret, recorda que l'any passat hi van anar Puigdemont, Junqueras, el llavors conseller d'Empresa, Jordi Baiget; i el que ho era d'Afers i Relacions Institucionals, Raül Romeva.Villòria assegura que la recepció és un acte important a nivell institucional ja que aplega els màxims representants de totes les institucions que col·laboren i donen suport al MWC i diu que així ho demostra la presència de Puigdemont, Junqueras, Baiget i Romeva l'any passat. Afegeix que està convençut que de no trobar-se en la situació actual que «impedeix» la seva presència, la representació del Govern hagués estat encapçalada «pel seu president i pels consellers per palesar la seva implicació i compromís amb el MWC».Segons el secretari, des que va finalitzar l'edició de l'any passat, la Generalitat ha treballat de forma activa conjuntament amb la resta d'institucions organitzadores de l'esdeveniment per tal que enguany aquest congrés torni a ser un èxit i situï de nou Barcelona i Catalunya com a centre mundial de la innovació.Tot i la no assistència al sopar oficial que se celebrarà aquest diumenge, fonts d'Empresa han informat que el secretari sí que assistirà a la inauguració ja que la consideren «un acte de treball» i vol ser-hi en representació de les empreses catalanes.