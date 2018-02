Un grup d'encaputxats arrenca de matinada pancartes dels presos polítics a Arenys de Mar

L'ANC ha presentat una denúncia davant dels Mossos d'Esquadra, que han identificat vuit persones

Actualitzada 23/02/2018 a les 17:06

Un grup d'entre 8 i 10 encaputxats ha arrencat aquest divendres al voltant de la una de la matinada estelades i pancartes a favor de la llibertat dels presos polítics de la riera d'Arenys de Mar (Maresme). Equipats amb un pal per tallar les cordes que subjectaven les pancartes si les banderes, el grup les ha anat arrencant una per una fins que una patrulla dels Mossos d'Esquadra els ha enxampat i ha identificat vuit persones. L'ANC ha denunciat els fets aquest divendres al matí a la comissaria de la policia catalana, que enviarà diligències informatives al jutjat. Segons fonts coneixedores del cas, els integrants d'aquest grup –un dels quals té antecedents per violència domèstica- no resideixen al municipi i provenen del Baix Llobregat.Fa unes setmanes, mig centenar de persones també hauria actuat als municipis d'Argentona i Vilassar de Mar, al Maresme, retirant llaços grocs de suport als presos polítics, pancartes reivindicatives o banderes estelades, així com provocant desperfectes en el mobiliari urbà.En aquest post, una vilatana ha seguit els encaputxats, enregistrant-los mentre s'han dedicat a despenjar les pancartes.