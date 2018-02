PSC-Units registra una proposta perquè el Parlament posi en marxa el compte enrere de dos mesos per investir president

Els socialistes reclamen al Parlament que manifesti la necessitat d'escollir un president «que pugui exercir legalment»

Actualitzada 23/02/2018 a les 13:57

El grup parlamentari del PSC-Units ha registrat una proposta de resolució perquè el Parlament doni per iniciat el termini de dos mesos establert per la llei de la Presidència de al Generalitat, que determina que un cop esgotats, i si no s'ha investit un president, s'haurà de convocar eleccions. La proposta reclama també que la cambra catalana manifesti la necessitat que el Parlament «investeixi el més aviat possible un president o presidenta que pugui exercir legalment i plenament les seves funcions i sigui capaç de formar un govern estable» amb «respecte al marc constitucional i conforme a l'Estatut». El portaveu parlamentari adjunt del PSC, Ferran Pedret, ha explicat que l'objectiu de la proposta és «activar el desbloqueig» de la legislatura i ha esperat que aconsegueixi la majoria parlamentària suficient perquè tiri endavant. La proposta s'hauria de debatre en el ple de la setmana que ve, del que encara no s'ha fixat la data concreta.La proposta dels socialistes es divideix en dos apartats en la seva part resolutiva, la primera de les quals és la petició que el Parlament doni per iniciat el termini de dos mesos per investir president. En la segona part, el PSC vol que el Parlament manifesti la necessitat que després les eleccions del 21-D s'investeixi un president que pugui exercir «legalment» i desenvolupi les seves competències amb l'objecte de «restablir urgentment» el normal funcionament de l'autogovern de Catalunya i el «diàleg institucional i polític». Afegeix que aquest govern ha de treballar per resoldre els problemes i necessitats dels catalans i es comprometi amb el desenvolupament econòmic i la cohesió social de Catalunya.Un segon apartat reclama que la formació d'un Govern «ha de suposar l'aixecament de les mesures autoritzades pel Senat en desplegament de l'article 155» i un tercer apartat estableix que «és necessària la normalització de les relacions institucionals» entre el Govern i l'executiu espanyol mitjançant «mecanismes bilaterals i multilaterals existents», sense renunciar a obrir altres vies «sense vetos ni exclusions».La proposició defensa també que «només seguint un camí de diàleg, negociació i pacte es pot arribar a una solució satisfactòria capaç d'aconseguir el suport de grans majories» i per això estableix que el Parlament «rebutja de ple qualsevol imposició o proposta unilateral o il·legal». En aquesta línia, estableix també la necessitat de defensar el compliment de la llei, també pel que fa als procediments de reforma de la pròpia llei.Els socialistes defensen que l'informe dels lletrats deien que no només el president de la cambra podia fer un acte equivalen ta la posada en marxa dels terminis sinó que obria la porta a que també ho fessin els grups polítics. El PSC pretén que aquesta proposta sigui «l'acte equivalent a la votació d'investidura» que serveixi per posar en marxa el compte enrere.Així, Pedret ha criticat que mentre Cs va anunciar «pomposament» que demanava la celebració d'un ple de desbloqueig i no va posar cap proposta sobre la taula, el PSC ha presentat aquesta proposta per tal d'«activar el desbloqueig de la legislatura». Ha afegit que l'objectiu és que es pugui aprovar per tal que el Parlament «estigui per fi operatiu» i pugui començar a legislar i els diputats puguin exercir plenament la seva feina.