Lamela deixa Trapero en llibertat sense fiança

La jutge rebutja la petició de fiança de 50.000 euros de la Fiscalia

Actualitzada 23/02/2018 a les 13:24

Investigació «avançada»

La Fiscalia només veu un sol delicte de sedició

La Jutgessa de l’Audiència Nacional Carmen Lamela ha decidit deixar en llibertat sense fiança el Major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, després de la declaració de poc més de dues hores que ha prestat a l’Audiència Nacional sobre la seva actuació durant l’1-O. Lamela ha rebutjat la petició que li havia fet la Fiscalia, que demanava l’alliberament però amb la imposició d’una fiança de 50.000 euros. Trapero ha declarat des de les 9 del matí fins passades les onze en el marc de la investigació de la jutgessa Lamela sobre el paper dels Mossos durant les jornades del 20 i 21 de setembre i l’1-O. Prèviament havia arribat a les 08.30 vestit de paisà i acompanyat de la seva advocada, Olga Tubau, en la seva tercera visita al despatx de la jutgessa Lamela per respondre a les investigacions per sedició.A la sortida de l'Audiència Nacional, al carrer de Gènova, l'esperava el cap de la Comissaria Superior de Coordinació Central, Joan Carles Molinero, un dels número 2 dels Mossos d'Esquadra, que l'ha rebut amb una encaixada abans que el major pugés al cotxe. Molinero va acompanyar Trapero a declarar en les altres dues ocasions, juntament amb Ferran López.La jutgessa considera que no hi ha risc de fugida ni de reiteracióA la seva interlocutòria, la jutgessa justifica que no imposi a Trapero la fiança de 50.000 euros que li demanava la Fiscalia perquè no hi ha risc de reiteració delictiva, destrucció de proves o fugida.Segons Lamela, les mesures cautelars que li va imposar el 16 d’octubre –retirada de passaport, prohibició de sortir de l’Estat i obligació de comparèixer cada 15 dies- «permeten complir la finalitat constitucional» d’actuar amb «la menor lesivitat i incidència al dret de llibertat» possibles, i «són suficients en aquest moment per garantir la plena disponibilitat física» de Trapero davant l’Audiència Nacional quan se’l requereixi.La Fiscalia demanava la imposició de la fiança de 50.000 euros argumentant que la segona imputació per sedició contra Trapero «agreuja» la seva situació, i argumentava també que durant la seva declaració d’aquest divendres ha revelat «detalls importants» que havia «ocultat» anteriorment. Entre altres, segons la Fiscalia, «reunions prèvies amb el president Puigdemont, el Conseller d’Interior i altres comandaments policials» sobre el referèndum de l’1-O, «sobre el que no va dur a terme cap intent d’impedir la seva celebració».La jutgessa, però creu que aquests motius «no són suficients per incrementar les mesures cautelars» que ja havia imposat a Trapero, perquè el Major «ve complint escrupolosament les mesures» cautelars i ha comparegut al jutjat malgrat conèixer la segona imputació. A més, assegura que la investigació dels fets «ja es troba bastant avançada» i les diligències «no poden veure’s compromeses» per una possible acció de Trapero».A més, Lamela recorda que Trapero ja no ostenta el càrrec de Major dels Mossos ni tampoc té una posició de comandament dins del Cos «que li permeti afavorir l’ocultació o destrucció de proves».La Fiscalia també ha apuntat que malgrat la segona imputació per sedició que la jutgessa Lamela va anunciar contra Trapero pels fets de l’1-O, només hi veu un sol delicte de sedició que, això sí, englobaria tan les seves actuacions durant els dies 20 i 21 de setembre com l’1-O.