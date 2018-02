La federació anglesa de futbol expedienta Pep Guardiola per portar un llaç groc

La FA considera que lluir un «missatge polític va en contra de les normes federatives»

Actualitzada 23/02/2018 a les 18:28

La federació anglesa de futbol (FA) ha obert un expedient a l'entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, per portar un llaç groc, símbol que reivindica la llibertat dels «presos polítics». En un comunicat, la federació considera que lluir un «missatge polític», concretament un llaç groc, «va en contra de les normes federatives». Guardiola té fins al 5 de març a les sis de la tarda per presentar al·legacions, segons apunta la FA.Des de l’empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, el tècnic del Manchester City ha lluït en tots els partits un llaç groc al pit amb la voluntat de donar el seu suport als «presos polítics».La Guàrdia Civil va escorcollar aquest dijous l'avió on viatjava la família de Pep Guardiola en busca de Carles Puigdemont, segons ha informat aquest divendres Catalunya Ràdio. En concret, agents del cos armat haurien escorcollat l'avió a l'aeroport del Prat en dues ocasions, la primera fa cinc dies i la segona aquest dijous. Fonts de la Guàrdia Civil no han confirmat aquesta informació.