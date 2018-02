El Parlament farà un ple la setmana que ve per debatre sobre el bloqueig de la investidura

Està previst que Torrent fixi el dia concret al llarg d'aquest divendres

Actualitzada 23/02/2018 a les 13:38

El Parlament farà la setmana que ve un ple per debatre sobre el bloqueig de la investidura. Així ho ha decidit la Mesa i la Junta de Portaveus que s'han reunit aquest divendres. I s'espera que al llarg del dia d'avui el president del Parlament, Roger Torrent, concreti la data d'aquest ple, segons han confirmat fonts parlamentàries a l'ACN. En la sessió es debatran i votaran les diferents propostes de resolució sobre la investidura que ja han presentat JxCat, Catalunya en Comú i el PSC-Units. A més, s'espera que altres grups parlamentaris com Cs també en presentin. Ciutadans va ser el primer grup en reclamar un ple de desbloqueig i, fins i tot va amenaçar en recórrer al TC si avui la Mesa i la Junta de Portaveus no ho acordava.En el ple de la setmana que ve es farà el debat de les propostes de resolució presentades de manera conjunta. Cada grup parlamentari tindrà 15 minuts per intervenir, hi haurà un torn per presentar les esmenes si se'n presenten i, finalment, es farà la votació de les diferents propostes de resolució. Segons la presidència del Parlament, s'ha triat aquesta fórmula per tal de compactar el debat tenint en compte que totes les propostes de resolució fan referència a la situació sobre la investidura.