Dotze detinguts en el desallotjament de membres dels CDR que bloquejaven la porta principal del TSJC

Els Mossos reobren el passeig Lluís Companys després de treure un a un els concentrats a les portes del palau de justícia

Actualitzada 23/02/2018 a les 10:58

Els Mossos d'Esquadra han detingut 14 persones durant el desallotjament dels activistes dels CDR concentrats davant la porta principal del TSJC per denunciar «la repressió de l'Estat». Segons el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), durant l'operatiu una persona ha hagut de ser atesa «per un tema mèdic» aliè a la protesta. La concentració ha començat cap a les vuit del matí d'aquest divendres, quan desenes dels manifestants s'han lligat a les portes de l'alt tribunal. La policia ha aconseguit desbloquejar la porta del palau de justícia cap a les nou del matí. Tot seguit, els concentrats s'han assegut davant del cordó policial situat davant del TSJC tot tallant el passeig Lluís Companys i els agents els han hagut de treure un a un. Cap a un quart d'11 del matí el carrer ha quedat obert i els manifestants han quedat continguts darrere les balles que s'han situat just a la vorera de davant del TSJC per garantir l'accés per l'entrada principal. Tot i que la policia ha demanat reiteradament als manifestants que marxessin, aquests diuen que no ho faran fins que no quedin en llibertat els detinguts, que han estat traslladats a la comissaria de les Corts.Durant aquest matí s'han viscut diversos moments de tensió entre els Mossos d'Esquadra i els manifestants. Els concentrats criden a favor de l'exmajor dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, demanen la «llibertat dels presos polítics», canten «els carrers seran sempre nostres», fan una crida a la «resistència pacífica», mostren la seva solidaritat amb la cupaire Anna Gabriel i diuen que Puigdemont és el seu President.