Cs i ERC empatarien amb 33-35 escons en unes eleccions al Parlament superant JxCat (29-31), segons el CEO

Per altra banda, el 'sí' a la independència cau 8 punts i se situa en el 40,8% per darrera el 53,9% que no la vol

Actualitzada 23/02/2018 a les 15:01

El 'sí' a la independència cau 8 punts

Aposta pel diàleg i rebuig a la via unilateral

No a la Constitució espanyola

Cs i ERC empatarien amb 33-35 diputats si se celebressin eleccions al Parlament superant així JxCat que es quedaria amb 29-31 escons, segons el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO). Així doncs, JxCat perdria entre 3 i 5 escons respecte als 34 que va aconseguir en les passades eleccions del 21 de desembre. Cs també perdria entre 1 i 3 diputats mentre que ERC creixeria entre 1 i 3 diputats. Pel que fa a la resta de partits, destaca l'augment de la CUP que segons el CEO n'obtindria 7-8, fins a quatre més dels actuals. El PSC amb 15-16 podria perdre un o dos escons, mentre que Catalunya e Comú es mantindria amb els 8 actuals. El PPC es mantindria com ara o fins i tot podria perdre un diputat. En canvi, pel que fa a unes eleccions al Congrés, el baròmetre preveu una victòria d'ERC amb 13 escons, seguit d'En Comú Podem (8-10) i de Cs (8-9).Per altra banda, segons el mateix baròmetre del CEO, el 'sí' a la independència cau gairebé 8 punts i se situa en el 40,8% per darrera del 53,9% que no la vol. Respecte l'últim baròmetre de l'octubre, els favorables al no a la independència pugen en 10,3 punts i superen per primera vegada el 50%. En canvi el 40,8% favorable a la independència és el percentatge més baix des que el baròmetre pregunta sobre la independència. D'altra banda, només un 19% dels enquestats vol que el proper Govern aposti per la via unilateral mentre que el 35% aposta per buscar acords bilaterals amb el govern espanyol. La majoria de votants de JxCat i ERC creuen que l'executiu català ha de buscar acords i només els votants de la CUP aposten per la via unilateral cap a la independència.La majoria dels enquestats, un 36,3% vol que Catalunya sigui una comunitat autònoma d'Espanya. És la primera vegada des del gener del 2011 que aquesta és la primera opció dels catalans, segons el CEO. Un 32,9% creu que Catalunya hauria de ser un estat independent i un 19,4% vol que sigui un estat dins d'una Espanya federal.A la pregunta concreta de si vol que Catalunya esdevingui un estat independent, el 'no' guanya amb un 53,9% i se situa a 13,1 punts de diferència dels que sí que ho volen (40,8%). És la primera vegada que els contraris a la independència superen el 50%, fins ara el percentatge més alt el van obtenir el juny del 2015 amb un 50%. I també s'ha registrat en el baròmetre del gener la distància més gran entre els que volen la independència i els que no la volen. I és que els partidaris de l'estat independent registren el percentatge més baix de l'històric. Fins ara, el més baix era el 41,1% registrat al baròmetre del juny del 2017.Destaca que el 67,6% dels enquestats que es declara votant dels comuns no volen la independència, un percentatge més alt en relació als darrers baròmetres. I també crida l'atenció que un 14,2% dels votants d'ERC no són partidaris de la independència, així com el 10,5% dels votants del PP que sí que vol que Catalunya sigui un estat independent.La majoria dels enquestats veu poc probable (38,38%) o gens probable (37,3%) que el govern espanyol ofereixi un acord acceptable per la majoria del Parlament. Tot i així, la majoria dels enquestats, en un 35,9%, creu que el proper govern ha de buscar un acord bilateral amb l'estat espanyol i només el 19% dels enquestats aposta per la via unilateral cap a la independència.A la pregunta de què votarien els enquestats si hi hagués un referèndum sobre la Constitució espanyola del '78. La majoria, un 45% votaria en contra mentre que un 34,8% ho faria a favor.