El Guàrdia Civil, que fa els informes de l'1-O, carrega contra els líders dels procés a través de Twitter

Utilitza un perfil anònim, @nmaquiavelo1984, sota el pseudònim Tácito, des d'on també criticava periodistes

Actualitzada 22/02/2018 a les 16:48

El cap de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Catalunya i encarregat d'elaborar els informes al Jutjat d'Instrucció número 13 que investiga l'1-O, Daniel Baena, utilitza un perfil anònim de Twitter des d'on carrega contra els líders del procés independentista, segons publica aquest dijous Público. Es tracta del perfil @nmaquiavelo1984, amb el pseudònim de Tácito i que també li ha servit per criticar les informacions de diversos periodistes. En base als seus informes, s'està instruint la causa al jutjat de Barcelona, a l'Audiència Nacional i al Tribunal Suprem i es va enviar a la presó els consellers del Govern destituït i als 'Jordis'.Fonts de la Guàrdia Civil citades pel diari han expressat el seu malestar per aquesta pràctica perquè al mateix temps que elabora els informes «aboca les seves idees polítiques en unes investigacions que han de ser objectives» i els porta a «seriosos enfrontaments» amb companys seus desplaçats des de Madrid, amb els Mossos i amb «mitja societat».Per exemple, des del compte @nmaquiavelo1984, Baena responia a un titular d'El Periodico–L'independentisme posa el fre. Mas, Comón, Campuzano, Tardà i Òmnium se sumen a l'autocrítica de l'estratègia secessionista- assegurant que «Sí, però els processos no. Ara no s'atura. La Justícia no s'atura». A més, el cap de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil és un dels pocs seguidors que té aquest perfil a Twitter i comparteixen seguiment amb periodistes amb qui mantenen un estret contacte.Altres tuits polèmics són la resposta que va donar a l'exdiputat de Junts pel Sí Lluís Llach quan acusava l'anterior Govern d'utilitzar «tàctiques pròpies de la delinqüència organitzada», com ja va sortir reflectit en un dels informes del cos armat o la presumpta vinculació de l'empresari Jaume Roures i l'actual entrenador del Manchester City Pep Guardiola amb l'organització de l'1-O; o bé altres crítiques als Mossos, com per exemple el dispositiu policial que va acabar amb l'entrada de manifestants el 30 de gener al recinte del Parlament, i al seu major Josep Lluís Trapero, que aquest divendres declara a l'Audiència Nacional com a investigat per un delicte de sedició.