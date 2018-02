El govern espanyol vol un «tractament comú» a l'ensenyament del castellà a tots els territoris amb llengües cooficials

Méndez de Vigo es reunirà amb les forces polítiques i la comunitat educativa per trobar un mecanisme «no només» per a Catalunya

Es desmarca de la casella del castellà

El ministre d’Educació, Cultura i Esport, Íñigo Méndez de Vigo ha anunciat aquest dijous en una entrevista a TVE que el seu executiu «estudia» donar un «tractament comú» a l’ensenyament del castellà a tots els territoris de l’Estat on hi ha llengües cooficials. Així ho ha apuntat en una entrevista a TVE on ha apuntat que després de la sentència del Tribunal Constitucional que va tombar el mecanisme ideat per Juan Ignacio Wert –fer pagar a la Generalitat l’escolarització en castellà a centres privats- té intenció de reunir-se «amb la comunitat educativa i amb les forces polítiques» per «veure com podem resoldre» aquesta qüestió «no només per a una Comunitat Autònoma, sinó per a totes les que tenen llengües cooficials».Segons el ministre, «aquesta és una de les vies que estem explorant per veure que és el que s’acomoda a l’esquema competencial espanyol», on –ha recordat- es compagina la legislació estatal amb els estatuts d’autonomia.«Estem treballant en això no només en una CCAA, sinó també en altres», ha afirmat abans d’assegurar que la fórmula ideada per Wert a la LOMCE «era una fórmula que no s’hauria d’haver donat mai» perquè implicava «que l’Estat actuava subsidiàriament en quelcom que no era competència de l’Estat».Ara, ha afirmat, caldrà «buscar una altra fórmula» que no sigui «un brindis al sol» i no «quedi en res». «Les sentències estan clares, i cal veure la fórmula».En aquest sentit ha recordat que l’aplicació de l’article 155 de la Constitució no permet al seu executiu modificar el model educatiu perquè «no permet substituir la voluntat d’un parlament autonòmic», i per tant les actuacions que es facin es duran a terme tenint «molt clar» el marc jurídic «i també els drets dels pares a escollir l’educació dels seus fills».Malgrat que va ser el seu número dos, Marcial Marín, qui va anunciar públicament que treballava en la inclusió d’una casella del formulari de la preinscripció per estudiar en castellà, el ministre ha assegurat que «no sap d’on ha sortit» aquesta possibilitat.«Això és una cosa que algú ha pogut dir i que ha sortit en algun mitjà de comunicació», ha apuntat, i «és quelcom que en algun moment es va estudiar», però «jo mai he parlat d’això», sinó «d’una fórmula per garantir el dret dels pares», i «quan la tinguem la posarem en coneixement de tothom».