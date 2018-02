VOX demana a Llarena que citi Rajoy i Rubalcaba per les suposades negociacions del referèndum pactat

En base a les manifestacions d’Artur Mas sobre els contactes entre el govern català, l’espanyol i el PSOE

Actualitzada 21/02/2018 a les 11:36

L’acusació popular de VOX ha demanat aquest dimecres al jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena que citi en persona o per escrit el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i l’exsecretari general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba, perquè li comuniquin els noms de les persones que van participar a les negociacions sobre el referèndum pactat que va relatar davant el jutge l’expresident de la Generalitat Artur Mas. Segons VOX, les manifestacions de Mas sobre aquestes negociacions demostren l’existència d’un «comitè secret, discret» per «estudiar un referèndum pactat per a la secessió». Per aquest motiu, i «tenint en compte que no ens trobem davant fets aïllats sinó un procés secessionista que va començar el 2014 amb un primer referèndum» VOX considera «està perfectament acreditat que existeix una connexió i un procés delictiu». El partit ultradretà vol que Rajoy i Rubalcaba «confirmin» davant Llarena que «l’objecte de negociació era un possible referèndum d’autodeterminació de Catalunya».VOX actua en aquesta direcció després que Artur Mas declarés aquest dimarts davant de Llarena que entre 2014 i 2015, i durant 18 mesos va mantenir una negociació amb el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i l’aleshores líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, per fer possible un referèndum pactat, malgrat que els contactes discret no van fructificar. En aquestes converses hi hauria intervingut l’expresident del Parlament, Joan Rigol, i –segons es va publicar al seu dia- Pedro Arriola i José Enrique Serrano en nom del govern espanyol i el PSOE.