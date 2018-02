Torrent convoca per divendres la Mesa i la Junta de Portaveus de forma extraordinària

Es pretén abordar el ple de «desbloqueig» de Cs, la proposta dels comuns i la configuració de les comissions

El president del Parlament, Roger Torrent, ha convocat una nova reunió de la Mesa i la Junta de Portaveus, que es trobaran divendres de forma extraordinària. Sobre la taula, hi ha la petició de Cs per celebrar un ple de «desbloqueig» a la cambra catalana, després de l'ajornament de la investidura -la presidenta del grup parlamentari taronja, Inés Arrimadas, va amenaçar aquest dimarts de demanar empara al Tribunal Constitucional si Torrent no fixava data per a un ple. També els comuns han presentat una proposta de resolució, ja admesa a tràmit, sobre un govern efectiu i l'escola catalana que també volen debatre en ple. Fonts parlamentàries han apuntat que a més divendres es debatrà sobre l'assignació de membres de la Diputació Permanent i les presidències i els membres de les comissions. La Mesa també té previst abordar la petició del PSC perquè no es constitueixi la comissió del Reglament abans de la investidura.