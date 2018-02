Societat Civil convidarà Marta Sánchez a cantar l'himne espanyol a la manifestació del 17 de març

L’entitat vol acabar la convocatòria amb un acte a la plaça Colón i pretén recollir suports a la seva causa d’arreu d’Espanya

Actualitzada 21/02/2018 a les 18:23

Societat Civil Catalana (SCC) està ultimant els detalls per convocar una manifestació a Madrid per al proper 17 de març. L’entitat prepara una mobilització a la capital espanyola semblant a la que va celebrar l’octubre passat a Barcelona. La intenció de SCC és portar la seva reivindicació i la seva protesta contra el procés independentista a Madrid per poder així presentar-se al carrer davant la societat espanyola i recollir suports i adhesions d’arreu de l’Estat. Segons ha confirmat a l’ACN l’entitat, aquesta convocatòria substitueix a la que tenien prevista per a aquest febrer a Barcelona i que van cancel·lar al·legant que no volien interferir en el Mobile World Congress. D’aquesta manera, Societat Civil intenta traslladar a tot l’Estat la idea que el conflicte pel procés «no és només cosa dels catalans sinó de tots els espanyols», segons fonts de la mateixa entitat.De moment, la convocatòria s‘està acabant de dissenyar, però la direcció de SCC ja té clar que vol que la manifestació aplegui milers de persones d’arreu de l’Estat, mostrant el seu suport a la unitat d’Espanya i contra les tesis independentistes. Des de l’entitat asseguren que tenen previst portar una gran Senyera catalana i una bandera europea per presidir la marxa. D’entrada, no compten en portar cap ensenya espanyola perquè donen per fet que molts dels assistents ja portaran les seves.Des de Societat Civil expliquen també que esperen que la manifestació sigui massiva i que, per això, preveuen poder tancar la jornada amb un gran acte a la plaça Colón de Madrid, presidida per una enorme bandera espanyola, i on es muntarà un escenari. A més, el president de l’entitat, José Rosiñol, està fent les gestions oportunes per convidar la cantant Marta Sánchez a participar en la cloenda i que pugui així entonar públicament i davant els assistents la seva versió de l’himne espanyol.