Llarena ordena la detenció d'Anna Gabriel però no emet una ordre internacional

El magistrat evita de moment obrir la via de l’extradició

Actualitzada 21/02/2018 a les 14:43

El jutge de l’Audiència Nacional Pablo Llarena ha ordenat la detenció i posada a disposició judicial de l’exdiputada de la CUP Anna Gabriel, després que aquesta no hagi comparegut a la citació que tenia aquest dimecres per declarar com a investigada en el procés contra els líders independentistes. El jutge dicta l’ordre de detenció a l’Estat, però encara no fa el pas d’emetre una ordre internacional com li demanava la Fiscalia, l’Advocat de l’Estat i també l’acusació popular de VOX, que volien que obrís ja la via d’una possible extradició.En una interlocutòria de dues pàgines, el jutge diu que un cop constatat que Gabriel no s’ha presentat «sense al·legar una causa legítima» transforma l’ordre de citació en una de detenció. Per aquest motiu ordena a les forces de seguretat de l’Estat la detenció i posada a disposició judicial de Gabriel, a més de l’obertura d’una peça separada.El magistrat explica també que paral·lelament a la incompareixença ha rebut un escrit de l’advocat de Gabriel, el també exdiputat Benet Salellas, on «per lleialtat professional» el posa en coneixement les declaracions que l’exdiputada de la CUP va fer al diari suís Le Temps on anunciava que no acudiria a la seva cita.L’ordre de Llarena, però, només té efecte a l’Estat, perquè el magistrat no ha acompanyat aquesta petició de detenció amb una ordre internacional dirigida a les autoritats suïsses. Evita d’aquesta manera també obrir els procediments d’una possible extradició, tal com va fer finalment amb el president de la Generalitat destituït, Carles Puigdemont, per a qui va acabar retirant les peticions que havia presentat a Bèlgica.No ha atès d’aquesta manera la petició de la Fiscalia, de l’Advocat de l’Estat i de VOX, que li demanaven que acompanyés aquesta ordre de detenció a l’Estat amb una petició de detenció a nivell internacional.Al seu escrit de dues pàgines, la Fiscalia recordava que «és la segona vegada» que Gabriel no compareix a una citació, en referència al fet que la seva defensa va demanar un ajornament –concedit pel jutge- perquè no hagués de declarar el 14 de febrer. El Fiscal també apuntava que segons les notícies aparegudes als mitjans de comunicació l’exdiputada de la CUP es troba a Ginebra, a Suïssa.Per aquest motiu demanava a Llarena que decretés ordre de presó provisional per procedir a la posterior reclamació davant les autoritats competents de Suïssa perquè «es procedeixi a la seva detenció per a ser posada a disposició de l’òrgan judicial» i «impedir que continuï en situació de fuga». Es tracta, apuntava la Fiscalia, d’ordenar la recerca i captura internacional de la investigada i la seva detenció a efectes del Conveni d’Extradició de 1957.Gabriel va anunciar aquest dimarts en una entrevista al diari suís Le Temps que es quedarà a Suïssa pels seus dubtes sobre la possibilitat de tenir un »judici just» a l’Estat. A la cita no hi ha assistit tampoc la seva defensa, ni la Fiscalia, ni tampoc el jutge.