També reclama que declari com a investigat l’exdirector general dels Mossos, Pere Soler

Actualitzada 21/02/2018 a les 18:43

«Col·laboració real i efectiva»

La Fiscalia ha demanat aquest dimecres a la jutgessa de l’Audiència Nacional Carmen Lamela que decreti complexa la investigació sobre l’actuació de l’exmajor dels Mossos, Josep Lluis Trapero i contra la seva intendent, Teresa Laplana, i que declari investigats l’exdirector general dels Mossos, Pere Soler, i l'exsecretari general d’Interior, César Puig. Segons la Fiscalia, tots dos van dur a terme una «actuació decisiva» a l’hora de fer realitat el referèndum. Per aquest motiu, demana a Lamela que els citi a declarar en qualitat d’investigats «en salvaguarda dels seus drets», i «sense perjudici» de demanar la investigació sobre més persones en el futur. La fiscalia també demana que s’incorpori a la causa la declaració que Josep María Jové va fer davant el jutjat 13 de Barcelona, així com la documentació relacionada amb els registres de la Guàrdia Civil a la seu del departament d’Economia i sobre el referèndum.La declaració de la causa com a ‘complexa’ implica que la investigació es pot allargar dels sis mesos actuals a 18 mesos, és a dir, un any més. En un escrit de 30 pàgines, la Fiscalia justifica la petició pel fet que «es pot parlar de nombrosos fets punibles, amb nombroses implicacions personals i que requereixen l’examen de documentació abundant».Pel que fa a Pere Soler i César Puig, la Fiscalia insisteix que els líders independentistes van actuar de manera organitzada i posa en dubte la versió dels Mossos respecte a les seves actuacions per frenar el referèndum. Segons el fiscal, tan el director dels Mossos com el major Trapero «es van veure amb l’obligació de transmetre la sensació» que acatarien les ordres d’impedir el referèndum «quan en realitat no tenien la més mínima intenció de fer-ho».Per contra, segons el fiscal, «la seva col·laboració [dels Mossos] amb la celebració del referèndum va anar més enllà de la inactivitat i es va convertir en una acció a favor de la seva consumació». En aquesta línia, recull un seguit d’exemples de la suposada «inacció» dels Mossos i de «l’actitud passiva» dels agents malgrat la «resistència activa» dels votants de l’1-O i de les persones que protegien les aules. En aquest relat, el fiscal recull les suposades lesions que van patir els agents de la policia espanyola a cadascun dels punts que van intervenir.Segons el Fiscal, no només hi va haver «inacció», sinó també actes de «col·laboració real i efectiva» dels Mossos amb el referèndum. Pel que fa «tan l’obstrucció de l’actuació dels membres del CNP com la seva connivència amb els responsables de les meses electorals». Segons la Fiscalia, aquests fets «només poden ser, com s’ha dit, conseqüència d’una actuació policial coordinada i subjecta a les prèvies instruccions dels caps dels Mossos d’Esquadra i dels responsables de la Conselleria d’Interior de la Generalitat».