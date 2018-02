L'Audiència fixa fiances de 400.000 euros per a Millet i 100.000 euros per a Montull perquè puguin sortir de la presó

Els magistrats imposen aquestes quantitats en entendre que hi ha risc de fuga tot i l'avançada edat i l'arrelament

Actualitzada 21/02/2018 a les 13:42

L'Audiència de Barcelona ha deixat l'expresident del Palau de la Música Fèlix Millet i seva mà dreta, Jordi Montull, sota fiança de 400.000 euros i 100.000 euros, respectivament, segons han informat fonts judicials. Millet va ser condemnat a nou anys i vuit mesos i Montull a set anys i mig i la mateixa Audiència va ordenar l'ingrés immediat a un centre penitenciari, atenent així la petició de la Fiscalia. Ara, el tribunal ha estimat parcialment la petició de les defenses contra la resolució que acordava la presó per als dos exdirigents del Palau. Els magistrats han imposat aquestes fiances per les elevades condemnes i per entendre que ni l'arrelament ni l'edat avançada són motius suficients per descartar el risc de fuga. En cas de satisfer aquestes fiances, Millet i Montull hauran d'entregar el passaport, no podran sortir de territori espanyol i s'hauran de presentar al jutjat cada mes.El tribunal considera que el fet de tenir família o altres mostres d'arrelament «no suposen una anul·lació del risc de fugida» i assenyala que el risc «és més alt quant més alta sigui la pena esperada i l'expectativa de compliment». En la interlocutòria, per tant, fan constar que aquest risc «existeix», tot i que per exemple Fèlix Millet hagi viscut i 82 anys al mateix lloc i afegeix que és «públic i notori» que altres persones que després de residir a Catalunya tota la seva vida i «tenint feina, en alguns casos fills i inclús havent ostentat i havent-se postulat per ostentar càrrecs públics actualment es troben a l'estranger».A més, l'Audiència recorda que de les quantitats sostretes del Palau per Millet i Montull «només se n'ha aconseguit recuperar una petita part» sense que els condemnats hagin aclarit on són els diners que falten, fet pel qual, diu, «no es pot descartar la seva ocultació, com si aquests fets no haguessin passat». «A més, la situació familiar de Fèlix Millet li permetria accedir a fons econòmics que li possibilitarien la fugida». Tampoc seria un inconvenient l'edat ni les patologies dels dos condemnats, argumenta el tribunal, perquè tot i tenir la mobilitat reduïda podrien fugir igualment o ocultar-se en territori espanyol.L'Audiència de Barcelona va ordenar el passat 5 de febrer l'ingrés immediat a presó de l'expresident del Palau de la Música Catalana Fèlix Millet i la seva mà dreta, Jordi Montull, després de ser condemnats a nou anys i vuit mesos i a set anys i mig de presó, respectivament. El tribunal també va dictaminar que Gemma Montull i Daniel Osàcar lliuressin el passaport i presentar-se mensualment a l'Audiència, a més de prohibir-los abandonar territori espanyol.