El Suprem aixeca acta d'incompareixença de Gabriel i Llarena decidirà si emet ordre de detenció internacional

Vox demana al jutge que actuï ja per aconseguir la detenció de l’exdiputada de la CUP

Actualitzada 21/02/2018 a les 11:02

La secretària judicial del Tribunal Suprem ha aixecat aquest dimecres a les 10.00h (30 minuts després de l’hora en que estava cridada a declarar) una acta d’incompareixença de l’exdiputada de la CUP Anna Gabriel, a qui el jutge Llarena havia citat aquest dimecres en el marc de la instrucció que segueix contra els líders independentistes per l’organització de l’1-O i la declaració d’independència. Gabriel va anunciar aquest dimarts en una entrevista al diari suís Le Temps que es quedarà a Suïssa pels seus dubtes sobre la possibilitat de tenir un «judici just» a l’Estat. A la cita no hi ha assistit tampoc la seva defensa, ni la Fiscalia, ni tampoc el jutge. Sí que hi ha anat l’Advocacia de l’Estat, que ha anunciat que s’afegirà a la petició que faci la Fiscalia, i els representants de l’acusació popular de Vox, que han demanat que s’obri ja el procediment per aconseguir la detenció de l’exdiputada de la CUP.Un cop aixecada l’acta d’incompareixença, el jutge ha de decidir ara si activa per la via ràpida per demanar l’extradició de Gabriel, que implica convertir ja avui l’ordre de citació en ordre de detenció internacional i, un cop localitzada Gabriel, l’ordre d’extradició. La via lenta implicaria esperar que s’acabi la instrucció del cas, i un cop hi hagi interlocutòria de processament demanar aquesta extradició.Una possible petició a Suïssa té poques possibilitats de prosperar si es té en compte les declaracions del portaveu del ministeri de Justícia Suís, que va apuntar aquest dimarts que Suïssa «probablement no podrà autoritzar l’extradició» perquè «a priori» els crims de que se l’acusa són de tipus «polític». Suïssa també podria tancar la porta a altres peticions de la justícia espanyola, com per exemple interrogar-la «com a sospitosa».Llarena havia citat Gabriel com a investigada juntament amb una nova fornada de líders independentistes als que investiga a la causa contra el procés: Mireia Boya, Marta Rovira, Marta Pascal, Artur Mas i Neus Lloveras, als qui situa –com a l’exdiputada de la CUP- com a integrants del suposat ‘comitè estratègic’ del procés que descriu el document Enfocats .Segons el jutge, l’agenda de l’exnúmero dos de la Consellera d’Economia, Josep María Jové, apunta que haurien participat en reunions que haurien servit per «idear» el procés independentista, i per tant haurien aportat «suport polític» per a l’execució del referèndum i la declaració d’independència.