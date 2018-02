El Parlament belga no autoritza la compareixença de Puigdemont

Un grup de diputats flamencs havia sol·licitat la reserva d'una sala de la cambra per dimarts vinent

Actualitzada 21/02/2018 a les 18:10

El Parlament Federal de Bèlgica ha rebutjat aquest dimecres la petició d'un grup de diputats flamencs, principalment de l'N-VA, de convidar-hi el president Carles Puigdemont. La Conferència de Presidents, un dels principals òrgans de la cambra, ha desestimat la sol·licitud dels diputats de Vlacat -un grup d'amistat amb Catalunya- perquè Puigdemont comparegués en una de les sales dimarts vinent. Segons ha pogut saber l'ACN, no hi ha hagut consens i per tant no s'ha concedit el permís per tirar endavant amb la sessió, que hauria coincidit amb els quatre mesos de la declaració d'independència del 27-O. La Conferència regula la tasca parlamentària i delibera periòdicament sobre l'organització de l'agenda. L'integren, entre altres, el president i els vicepresidents del Parlament així com els presidents dels diferents grups polítics. Les formacions amb més representació a la institució són l'N-VA (31 diputats), el Partit Socialista (23) i el Moviment Reformista (20).El diputat de l'N-VA Peter Luykx, que va fer la petició, s'ha mostrat «decebut» amb la decisió. «És al·lucinant que fins i tot al bressol de la llibertat d'expressió, el parlament federal, una persona escollida de forma democràtica no pugui parlar-hi», ha expressat. Luykx ha assenyalat que la situació a Catalunya és «un afer complex» i que la intenció de Vlacat era «aportar més claredat a través d'un intercanvi de punts de vista». El diputat ha puntualitzat que la sessió prevista amb Puigdemont no hauria estat cap audiència oficial en una comissió parlamentària sinó que el format previst era de «reunió informativa» i estava oberta a tots els diputats, flamencs i valons. En aquest sentit, ha recordat que en el passat la cambra ha convidat a oradors diversos i tem que la negativa de la Conferència de Presidents estableixi «un precedent».Des del Partit Socialista, que ha expressat el seu veto a la Conferència de Presidents aquest dimecres, han advertit que el parlament «no és un lloc qualsevol». La diputada Julie Fernandez Fernandez ha assegurat en declaracions a l'ACN que «és la institució que representa el conjunt dels belgues» i ha defensat que, per tant, «no pot ser ostatge en cap moment». També ha criticat que l'N-VA vol «instrumentalitzar» la cambra, ja que veu la invitació a Puigdemont «gairebé com una provocació». La socialista ha avisat que han estat els nacionalistes flamencs els que han fet de Puigdemont «el símbol del separatisme» i ha dit que el rebuig del PS no és «contra la persona en si sinó contra el que representa». Amb tot, Fernandez ha destacat també que «és algú perseguit per la justícia» i que és a Bèlgica perquè n'ha «fugit».