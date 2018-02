Millo reconeix als agents de la policia haver estat «al servei de tots els catalans» durant un any «intens»

El delegat del govern espanyol afirma que els membres del cos han hagut de treballar «en condicions molt difícils, professionalment, humanament i familiarment»

Homenatge a les víctimes dels atemptats

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha insistit que la policia espanyola ha estat «al servei de tots els catalans» en un any «intens», en l'acte del 194è aniversari de la fundació del cos que s'ha celebrat a Barcelona. Millo ha parlat de les «dificultats polítiques» dels darrers mesos i ha subratllat que «quan algunes elits creuen que estan per sobre de la llei, no hi ha cap altre camí que recordar que ningú està per sobre de la Constitució ni de l'Estatut». «Vosaltres, més que ningú, heu hagut de treballar en condicions molt difícils, professionalment, humanament i familiarment», ha valorat amb referència implícita al dispositiu de l'1 d'octubre.En un discurs amb moltes referències polítiques, Millo ha ressaltat la «convicció que en democràcia els problemes se solucionen parlant en el marc de les institucions i de la llei» i que una de les grandeses d'aquest sistema és que «ningú té tant de poder, ni tan sols el president del govern, per trencar la Constitució». També ha afirmat que «ningú té dret a jugar amb la convivència i el respecte» i ha deixat clar que «protegir la nostra democràcia no és una opció, és la nostra obligació». També ha reconegut a la policia espanyola que protegeixi els drets, les llibertats i la seguretat dels ciutadans.El delegat del govern ha criticat que «des d'algunes posicions s'insisteix en alguns prejudicis tòpics contra les nostres forces de seguretat, quan és la seva absència o inacció la que permetria els més forts imposar-se als altres». Preguntat després per si havia fet referència al president del Parlament, Roger Torrent, que havia declinat assistir a l'acte per l'actuació de la policia espanyola l'1-O, Millo ha respost que no volia acusar ningú, però ha afirmat: «És evident que l'absència en un acte com aquest denota falta de coneixement de la realitat i del servei del compliment de la llei, la democràcia i la seguretat». «Aquests falsos prejudicis s'han d'eradicar», ha afegit en una atenció als mitjans de comunicació.Després de mesos de convulsió política i de tensions entre els Mossos d'Esquadra i la policia espanyola i la Guàrdia Civil agreujades sobretot per l'1-O, en aquest acte han tingut un especial interès les presències i absències, després de la declinació anunciada per part de Torrent i a l'espera que s'investeixi el president de la Generalitat i que aquest nomeni Govern. Per part dels Mossos d'Esquadra, a més dels agents condecorats, hi ha assistit el cap del cos, el comissari Ferran López, així com el cap de la Comissaria Superior de Coordinació Territorial, Miquel Esquius; el cap de la Comissaria Superior de Coordinació Central, Joan Carles Molinero, i el cap i el sotscap de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona, Joan Portals i Xavier Porcuna. També hi ha assistit el cap de la Guàrdia Urbana de Barcelona, Evelio Vázquez, i el comissionat de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Amadeu Recasens; entre altres autoritats.A la mesa presidencial, a més de Millo, s'hi ha assegut el cap de la policia espanyola a Catalunya, Sebastián Trapote; l'inspector general de l'exèrcit a Catalunya, Fernando Aznar; el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús Maria Barrientos; el fiscal Superior de Catalunya, Francisco Bañeras; el secretari general tècnic del Ministeri de l'Interior, Juan Antonio Puigserver; el número 2 de la Guàrdia Civil a Catalunya, el coronel Mariano Martínez Luna, entre altres autoritats de la policia espanyola i el govern espanyol.En el seu discurs, Millo ha recordat les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils de l'agost de l'any passat i ha assenyalat que un atac com aquell «ens ha de fer reflexionar com d'important i fonamental és la unitat, l'actuació i la presència de les nostres forces de seguretat als carrers i ciutats». En l'acte, s'ha rendit homenatge a les víctimes dels atemptats. També s'ha lliurat una medalla a títol pòstum al sergent de la policia local de Gavà (Baix Llobregat) que va morir després de ser atacat per un home armat amb una pistola el juliol de l'any passat i i s'ha fet un reconeixement al caporal amb qui patrullava i que va resultar ferit.