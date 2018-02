La proposta de Puigdemont per a la presidència efectiva seria Jordi Sànchez

El president cessat faria un pas al costat un cop fos investit de forma simbòlica a Brussel·les, segons avança La Vanguàrdia

Actualitzada 20/02/2018 a les 18:48

Carles Puigdemont estaria pensant en proposar Jordi Sànchez com a president efectiu, segons ha avançat La Vanguàrdia. El president cessat podria ser investit de forma simbòlica la pròxima setmana a Brussel·les com a president de Catalunya. Després de la seva investidura, Puigdemont faria un pas al costat per designar Jordi Sànchez, el número dos de Junts per Catalunya.L'expresident de l'ANC es troba a la presó de Soto del Real des del 16 d'octubre, juntament amb Jordi Cuixat, president d'Òmnium Cultural. El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha desestimat diversos cops la seva alliberació al·legant que hi ha risc de reiteració delictiva.Puigdemont té previst un acte per al pròxim 27 de febrer al parlament federal belga per parlar sobre la situació de Catalunya.