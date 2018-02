La fiscalia demana al Suprem allargar la causa per rebel·lió fins als 18 mesos

Si el magistrat instructor ho acorda, es podria prorrogar encara més la presó preventiva i s'ajornaria la possible inhabilitació abans d'obrir el judici

Actualitzada 20/02/2018 a les 11:56

La fiscalia ha demanat al magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena que instrueix la causa per rebel·lió contra el Govern que declari complexa la investigació i l'allargui dels sis mesos establerts als 18 mesos, o sigui un any més. Ara Llarena dóna tres dies a les parts perquè es posicionin a favor o en contra, i després decidirà. Si decideix allargar la instrucció, podria provocar l'allargament de la presó preventiva per al vicepresident destituït Oriol Junqueras i el conseller d'Interior destituït Joaquim Forn, així com Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Alhora, impediria inhabilitar-los preventivament abans del judici.