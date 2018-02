La defensa de Gabriel comunica al Suprem que no anirà a declarar i que es queda a Suïssa

L'exdiputada argumenta que els seus «drets fonamentals» es veurien «greument compromesos» si accepta participar en el procediment judicial

La defensa de l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel ha presentat un escrit al Tribunal Suprem en què comunica que aquest dimecres no assistirà a la citació decretada pel jutge Pablo Llarena. L'escrit, signat pel seu advocat, Benet Salellas, cita l'entrevista que Gabriel ha concedit al diari suís Le temps en la qual manifesta «la seva intenció de romandre» a Ginebra i «no acudir a la citació judicial» d'aquest dimecres. La defensa afegeix que es pren aquesta decisió perquè «no existeix dret a un judici just per a la present causa» i perquè «els seus drets fonamentals es veurien greument compromesos d'acceptar voluntàriament la seva participació en el present procediment».Salellas afegeix que posa en coneixement del tribunal aquesta decisió «per qüestions de lleialtat processal» i anuncia que ell tampoc compareixerà aquest dimecres al Suprem.