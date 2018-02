L'ANC proposa dejunar de dos a set dies per denunciar la «repressió política» de l'Estat

Les entitats organitzadores volen solidaritzar-se a través d'aquesta iniciativa amb els presos i els «exiliats»

Actualitzada 20/02/2018 a les 20:57

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i altres entitats populars i de drets humans han obert un web d'inscripcions per apuntar-se a un «dejuni públic i col·lectiu» per denunciar la «repressió política» de l'Estat espanyol contra el poble català i els seus representants legítims. L'acte es farà arreu de Catalunya, en centres cívics i locals d'entitats i institucions, i es proposa als voluntaris que dejunin un mínim de dos dies i un màxim de set en les dates que triïn. Les entitats organitzadores volen solidaritzar-se a través d'aquesta iniciativa amb els presos i els «exiliats». A cada espai de dejuni hi haurà diverses persones que participen en l'activitat i es faran relleus de manera que el dejuni es mantindrà el temps que es consideri convenient.Les inscripcions s'han de fer a través del web www.prouostatges.cat . Allà cal triar el lloc on es vol fer el dejuni, marcar al calendari la data d'inici i quants dies es vol dejunar. Després l'organització es posarà en contacte amb l'inscrit per donar-li més dades.Els organitzadors indiquen que es poden apuntar al dejuni les persones majors d'edat i, preventivament, fins a 75 anys.