JxCat i ERC preveuen tenir Govern en dues setmanes

L’acord entre els independentistes es podria anunciar en només uns dies i celebrar la investidura a principi de març

Actualitzada 20/02/2018 a les 19:01

Les negociacions entre JxCat i ERC estan encarrilades. Si més no, això és el que expliquen fonts dels dos grups parlamentaris, que treballen amb un calendari que preveu tenir el Govern nomenat i en marxa en unes dues setmanes. Segons els independentistes, un cop passat el delicat moment de les declaracions al Tribunal Suprem, les converses només s’han de dirigir a tancar els serrells de l’acord, amb la investidura com a punt neuràlgic. A més, tant ERC com JxCat es mostren convençuts que el pacte global –incloent la presidència de la Generalitat, el pla de legislatura i la composició del Govern- es podria tancar i anunciar de manera «imminent», i compten poder fer-lo públic a finals d’aquesta setmana o principis de la vinent. Així, amb l’anunci fet es posaria en marxa la maquinària institucional al Parlament, i el president, Roger Torrent, podria fixar el nou ple d’investidura amb el candidat escollit per JxCat i ERC en els primers dies del mes de març.En el que ni JxCat ni ERC semblen cedir és en el nom del presidenciable. Des d’Esquerra insisteixen en atorgar a Carles Puigdemont un paper «importantíssim» i del que «no es podria prescindir», però sempre vinculat a que la investidura del Parlament es fes amb un candidat alternatiu que pogués fer «efectiu» el seu càrrec. En canvi, des de JxCat, mantenen tant en públic com en privat que encara compten que serà Puigdemont la persona proposada per ser investida.D’altra banda, paral·lelament al calendari de la investidura, JxCat i ERC estan ultimant la planificació de la celebració del ple que Cs reclama. Segons confirmen fonts independentistes i també del propi grup d’Inés Arrimadas, estarien negociant que Torrent anunciés aviat la data de celebració, que el proper dimarts la Junta de Portaveus estableixi l’ordre del dia, i que la sessió es pugui portar a terme dijous o divendres de la setmana vinent. Aquest esquema, però, encara no està tancat del tot, i per això Cs segueix pressionant pública i privadament per poder-lo celebrar. El que sí té clar Torrent és que si es fa aquest ple, no serà només per tractar les qüestions que Cs posa sobre la taula i el «desbloqueig» de la situació política. La sessió s’aprofitaria, segurament, per nomenar els senadors de designació parlamentària i per resoldre altres temes pendents de ser passats per un ple.