La coordinadora general del PDeCAT sosté que la declaració d’independència tenia caràcter «polític» però no efectiu

Actualitzada 19/02/2018 a les 14:29

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha sortit en llibertat i sense mesures cautelars del Tribunal Suprem després de declarar durant menys d’una hora davant el jutge Llarena, que instrueix la causa contra els líders independentista. Segons fonts jurídiques, durant la seva declaració, Pascal ha insistit que la declaració d’independència del 27-O tenia caràcter «polític» però no jurídic, i ha recordat que en les reunions que ha mantingut amb el president destituït de la Generalitat, Carles Puigdemont, li ha transmès que era convenient formar govern el més aviat possible. Pascal, que ha contestat les preguntes de totes les parts (el jutge Llarena no n’hi ha fet cap), no ha coincidit amb alguna de les parts que apuntaven que els fets del 20 i 21 de setembre van tenir caràcter violent, i ha afegit que a ella la violència li genera «disgust». Ni la Fiscalia, ni l’Advocat de l’Estat ni l’acusació popular de Vox ha demanat cap mesura cautelar per a ella.Pascal ha afirmat davant el Suprem que no coneix el contingut del document Enfocats en què es basa bona part de la causa del jutge Llarena i que tampoc té coneixement del que pogués contenir l’agenda de l’exnúmero dos d’Oriol Junqueras, Josep Maria Jové.Ha apuntat que en els seus desplaçaments a Brussel·les ha abordat amb Puigdemont la seva situació personal, i li ha transmès la necessitat de confirmar un govern tan aviar com sigui possible, en la línia del que va declarar en una entrevista a La Vanguardia la setmana passada.La coordinadora general del PDeCAT ha respost totes les preguntes que li han formulat les parts, tot i que el jutge Llarena –que es qui l’havia citada- no n’ha fet cap. Segons fonts de la defensa, les preguntes de la Fiscalia han estat genèriques i la seva declaració no ha aportat novetats.En finalitzar la declaració cap de les parts ha demanat tampoc mesures cautelars, contràriament al que ha passat amb Marta Rovira, que ha quedat amb llibertat però haurà de dipositar una fiança de 60.000 euros.