Llarena decreta llibertat per a Marta Rovira i li imposa una fiança de 60.000 euros

El magistrat no concreta de quants dies disposarà Rovira per fer efectiu el dipòsit

Actualitzada 19/02/2018 a les 12:15

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha decretat llibertat per a la secretària general d’ERC, Marta Rovira, i li ha imposat una fiança de 60.000 euros. Ha adoptat aquesta decisió després d’escoltar la seva declaració durant poc més de dues hores, i en resposta a les peticions de la Fiscalia i l’Advocat de l’Estat, que havien demanat llibertat amb fiança per a la número dos d’ERC. El magistrat ha desestimat la petició de VOX, que havia demanat presó sense fiança adduint que hi ha risc de destrucció de proves i de fuga. El magistrat no ha concretat encara de quants dies disposarà Rovira per fer efectiva la fiança. Previsiblement ho farà aquest dimarts, quan comunicarà formalment la decisió a les parts en una interlocutòria. El magistrat adopta d'aquesta manera una decisió semblant a la que va acordar respecte als membres sobiranistes de la Mesa del Parlament, que van quedar lliures amb l'obligació de dipositar en un termini establert una fiança de 25.000 euros.