Junqueras i Rovira demanen als catalans a «no deixar-se provocar»

Els dirigents republicans envien una carta a la militància on acusen el PP d’impulsar «una involució de l’estat de dret que remunta a èpoques pretèrites»

Actualitzada 19/02/2018 a les 17:23

El president d’ERC, Oriol Junqueras, i la secretària general del partit, Marta Rovira, han signat conjuntament i enviat una carta als seus militants i simpatitzants després que la dirigent hagi passat pel Tribunal Suprem a declarar davant el jutge. A la missiva, els republicans asseguren que veuen «comprensible» que molts catalans «sentin ràbia i tinguin la temptació de traduir en ira la seva indignació». «Us demanem que no us deixeu provocar, que no ens deixem arrossegar per la impotència cap a un escenari de creixent confrontació, que és el que persegueixen el PP i els seus aliats», afirmen Junqueras i Rovira, que afegeixen que «el govern espanyol del PP i els seus acòlits estan protagonitzant una involució de l’estat de dret que ens remunta a èpoques pretèrites».I és que els dirigents d’ERC creuen que l’Estat i els líders del PP «voldrien justificar una onada repressiva» amb un gir dels catalans provocat per la indignació. «Desitgen que un moviment de masses pacífic i democràtic es deixi endur per la desesperació. No els podem donar aquesta satisfacció. Seguim i seguirem tossudament alçats, treballant al servei de la majoria, cohesionant el país davant la voluntat de fragmentar-lo», afirmen a la carta.De fet, gran part de la missiva està dedicada a criticar aquesta actitud de l’Estat i l’actuació que tenen envers els dirigents independentistes, ara davant els tribunals. «El vernís democràtic amb què pretenen justificar la repressió té cada dia més llacunes i evidencia un creixent autoritarisme com a reacció a la voluntat ciutadana de resoldre els conflictes democràticament i pacífica. L’Estat espanyol té avui persones empresonades per les seves idees, presos polítics amb tots els ets i uts. La separació de poders no existeix a Espanya. I aquest és un fet insòlit a Europa, que situa Espanya al nivell de Turquia i no de les democràcies occidentals. És vergonyós constatar com som davant un Estat que conviu amb la corrupció, que ha convertit la corrupció en estructural i que utilitza la repressió i el nacionalisme d’Estat com a cortina de fum», etziben els republicans al text que han enviat aquest dilluns a la tarda.Rovira i Junqueras signen conjuntament la carta després de saber que la secretària general podia eludir la presó provisional amb una fiança de 60.000 euros. De fet, els republicans expliquen que la possibilitat que la dirigent acabés empresonada havia estat havia estat contemplada. «Era una circumstància probable i és així que havíem valorat aquest escenari i compartit l’anàlisi de la situació per tal d’abordar la millor resposta possible», asseguren, tot afegint que «el capital polític i humà d’ERC és inesgotable, un tresor a preservar i que permet afrontar situacions com l’actual amb la seguretat de saber que ens creixem davant les dificultats».En aquest sentit, han defensat la declaració de Rovira davant el Suprem i l’ha comparat amb l’actitud del PP. «Els dirigents d’ERC compareixem davant la justícia espanyola pel nostre compromís amb la democràcia i amb el dret dels ciutadans a decidir el seu futur. D’altres, ho fan un dia i un altre, per les trames de corrupció que han orquestrat, per saquejar les arques públiques, per espoliar els recursos públics d’un Estat al que tant diuen estimar i defensar», escriuen.I és que els republicans tenen clar que ara mateix, l’Estat i els seus dirigents «creen problemes enlloc de resoldre’ls i no dubten a atiar la confrontació». «Es tracta d’un Estat que no ens representa. Seguirem endavant, recuperant en primera instància les institucions usurpades, treballant per eixamplar la base social, parlant amb tothom i mantenint la mà estesa al conjunt de la nostra societat. Sense oblidar que tot el que fem ho fem, també i sobretot, per millorar la vida de la gent, per viure en una societat plenament democràtica, en què la llibertat i la justícia social n’han de ser valors principals i fundacionals», afirmen.Rovira i Junqueras han volgut lamentar i recordar que aquest «no és pas el primer cop que l’Estat espanyol intenta escapçar la cúpula republicana». «I tanmateix, tantes vegades com han provat de silenciar-nos, tantes vegades que s’ha alçat una veu serena i determinada a seguir defensant un país més obert, més net, més plural, més modern, republicà», han afegit, per a acabar acomiadant-se de la militància «amb la voluntat més ferma que mai» i avisant que «mai no renunciarem a les conviccions, mai, ans al contrari». «Ens refermem en totes i cadascuna d’elles, ferms, en els valors republicans que sempre hem defensat i en la inequívoca determinació de seguir endavant, al servei del país. Perseverem, no permetem que ningú esquerdi la unitat dels demòcrates», conclouen.