El PP anuncia una iniciativa al Parlament per «garantir el dret de les famílies» a triar el castellà a l'escola

Casado no aclareix encara si el govern espanyol via 155 introduirà una casella a les preinscripcions escolars a Catalunya

Actualitzada 19/02/2018 a les 15:45

El vicesecretari de comunicació del PP, Pablo Casado, ha anunciat aquest dilluns que el PPC de Xavier García Albiol presentarà una iniciativa al Parlament per ampliar l'ús del castellà a les escoles catalanes i «garantir la llibertat dels pares» a escollir la llengua d'escolarització dels seus fills. «En paral·lel, el govern espanyol en aplicació del 155 també assegurarà les qüestions administratives», ha afegit Casado, que no obstant encara no ha aclarit si l'executiu de Rajoy introduirà una casella a les preinscripcions escolars o utilitzarà una altra formula. «Evidentment no podem legislar i per això està el Parlament. Esperem comptar amb el suport d'altres partits perquè una cosa tant senzilla com és que els pares decideixin com volen que siguin educats els seus fills sigui factible a Catalunya. Només a Groenlàndia no es pot ensenyar en l'idioma oficial de l'Estat», ha sentenciat el vicesecretari de comunicació del PP.«Volem que a Catalunya es compleixin les sentències del TSJC i que el castellà pugui ser vehicular a les escoles catalanes o que almenys un 25% de les assignatures troncals es pugui impartir en aquest idioma», ha comentat Casado. «La qüestió es que es garanteixi el bon ús d'una llengua que és la de l'Estat i la segona més parlada al món», ha puntualitzat el vicesecretari de comunicació del PP, que no ha volgut entrar en polèmica amb el nivell de castellà dels alumnes catalans. «Jo no dic que es parli o no es parli, només dic que a l'escola de Catalunya el castellà no s'estudia», ha remarcat Casado, que ha volgut deixar clar que «ningú va en contra del català». «No admetem cap victimisme. Només volem que es restitueix la legalitat al sistema educatiu de Catalunya i es compleixin les sentències del Suprem», ha conclòs el vicesecretari de comunicació del PP.