La portaveu de JxCat confia en la reforma de la llei de Presidència per investir el seu candidat: «Només faltaria que el TC ens digués com ha de funcionar el Parlament»

Actualitzada 18/02/2018 a les 13:41

El TC i la sobirania del Parlament

Posar l'Estat davant del mirall

La portaveu de JxCat, Elsa Artadi, ha defensat Carles Puigdemont dies després de la polèmica amb Roger Torrent, que dimarts va anunciar que portaria a Estrasburg el veto de l'Estat a la investidura del candidat del partit. En una entrevista a l'ACN, Artadi ha sentenciat que «és de calaix que l'estratègia jurídica de Puigdemont hagi de passar pel vistiplau dels seus advocats», després d'explicar que tant ella com el propi líder de JxCat ja n'han parlat amb el president del Parlament. La formació independentista majoritària manté que Torrent no pot decidir unilateralment acudir al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) sense haver-ho pactat abans amb la defensa de Puigdemont. D'altra banda, Artadi s'ha mostrat confiada que la reforma de la llei de Presidència servirà per poder investir el seu candidat: «Només faltaria que el Tribunal Constitucional (TC) ens digués com ha de funcionar el Parlament».Després d'haver parlat amb Torrent, Artadi considera que el president de la cambra ha rebut el missatge que li han transmès JxCat i el propi Puigdemont: «Hem d'anar coordinats amb les estratègies jurídiques», ha justificat. En aquesta línia, la portaveu parlamentària del grup ha reiterat que JxCat no ha d'entrar en l'estratègia d'ERC o la CUP, per exemple, més enllà de les coordinacions perquè «tot vagi bé». Així doncs, Artadi ha subratllat que l'equip jurídic del president destituït ja fa setmanes que treballa en com portar el cas al TEDH, però ha apuntat que abans cal exhaurir «totes les vies» dins l'Estat.Encara sobre la via d'Estrasburg, Artadi sosté que és una jurisdicció «on haurem d'acabar» perquè hi haurà «moltes més garanties» que les que hi ha a l'Estat. «És evident que hi hem d'anar, la justícia espanyola no ens és massa justa», ha argumentat.D'altra banda, Artadi confia que el TC no podrà tombar la reforma de la llei de Presidència i del Govern, perquè el Parlament és sobirà i «competent» per aplicar i definir les seves normes de funcionament intern. «Estem acostumats que el Constitucional ho tombi tot, però per un tema competencial, però aquí no hi ha discrepàncies competencials», ha fet constar en l'entrevista. Així doncs, la portaveu de JxCat manté que «només faltaria» que el TC decidís com ha de funcionar la cambra.Finalment, Artadi ha remarcat que cal lluitar per posar l'Estat davant del mirall perquè vegi les seves «pròpies vergonyes». La dirigent independentista ha apuntat que cada vegada hi ha «més veus» no independentistes i fins i tot no progressistes que denuncien la deriva autoritària de l'Estat. «És un dels camins que és important fer i no defallirem», ha sentenciat, després de destacar que aquesta imatge també arriba a Europa.