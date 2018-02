Anna Gabriel es desplaça a Ginebra per preparar l'estratègia de defensa i donar «dimensió internacional» a la causa

L'exdiputada de la CUP aclarirà dimarts si es presentarà a la declaració prevista davant del Tribunal Suprem

Actualitzada 18/02/2018 a les 13:33

L'exdiputada i militant de la CUP Anna Gabriel s'ha desplaçat a Ginebra «en les darreres setmanes» per preparar l'estratègia de defensa i contribuir a donar «dimensió internacional» a la causa general. En un comunicat difós aquest dissabte a la nit, han avançat que una de les «línies prioritàries» serà el contacte amb entitats, institucions internacionals i advocats vinculats a la defensa dels drets civils i polítics davant del Tribunal Europeu de Drets Humans. No serà fins dimarts que s'informarà sobre la seva declaració prevista davant del Tribunal Suprem el proper 21. Fonts de la formació apunten que en aquests moments totes les opcions estan obertes.En el mateix comunicat, difós després que 'El Periódico' hagi avançat la notícia, la CUP-CC considera que els delictes que s'imputen a les persones incloses a la causa general del TS i que inclouen «amenaces de penes altíssimes de presó» no van ser concebuts pels fets que han tingut lloc a Catalunya els darrers mesos. Per això, creuen que l'Estat està decidit a aplicar-los «construint un debat sobre la violència».Per la formació, les mesures cautelars, les altes fiances, la prohibició de sortir de l'Estat i, molt especialment, la presó incondicional per a dos consellers destituïts i els representants de l'ANC i Òmnim Cultural situen en un escenari en el que creuen que cal és «denunciar» el caràcter «exemplificador» allunyat de la «imparcialitat que haurien de garantir els poders judicials».La notícia s'ha fet pública després de dies d'especulacions sobre el parador de l'exdiputada de la CUP.