L'Estat incomplia la llei europea de control d'explosius durant els atemptats del 17-A

Segons publica el diari 'Ara', la UE va obrir-li un expedient per no supervisar la compra de substàncies per fabricar-ne

Actualitzada 17/02/2018 a les 16:32

L'estat espanyol estava incomplint el reglament de precursors d'explosius quan es van produir els atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils, segons una informació publicada aquest dissabte pel diari 'Ara'. La normativa europea, en vigor des del 2014, obliga tots els estats membres a disposar d'un organisme encarregat de supervisar les transaccions de les substàncies per fer explosius que puguin resultar sospitoses. En el cas de l'Estat, encara no s'ha desenvolupat el reglament ni anomenat un cos específic per fer les tasques d'inspecció i de sanció, segons apunten les fonts del diari. Per aquest motiu, el setembre del 2016 la Comissió Europea va obrir un procediment d'infracció a l'estat espanyol, entre d'altres països, que no es van tancar fins aquest gener.Entre els materials que estan subjectes a aquest control, hi hauria alguns dels que van fer servir els terroristes del 17-A, com l'acetona i el peròxid d'hidrogen, per fabricar els explosius. Segons l''Ara', després del primer avís de la CE, el Congrés va començar a tramitar la llei en aquesta matèria, però durant aquest període es va seguir sense tenir el sistema de sancions exigit. Finalment, la llei es va aprovar el novembre passat, i atribueix aquesta funció a les forces de seguretat de l'Estat i als cossos policials autonòmics.