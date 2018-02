Iceta, sobre la immersió lingüística: «No és la forma ni el moment»

El líder del PSC parla de la incidència del 155 en aquest aspecte de l'educació

Actualitzada 17/02/2018 a les 12:52

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha criticat aquest dissabte que el govern espanyol vulgui aprofitar l'aplicació del 155 a Catalunya per canviar la política d'immersió lingüística a les escoles catalanes.«No entenem com el govern espanyol ha aixecat aquesta polèmica. I més quan afirma que no té ni idea de com aplicar la que en teoria és la seva posició», ha assenyalat Iceta a l'entrada del comitè federal del PSOE a Aranjuez (Madrid).«En fi, al PSOE hi ha total acord que no és la forma ni el moment de plantejar aquest tema», ha puntualitzat el primer secretari del PSC, que ha reiterat que tampoc és partidari d'una repetició de les eleccions a Catalunya. «Seria la demostració que l'independentisme ha perdut definitivament el rumb», ha puntualitzat Iceta.Per la seva part, el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha carregat durant el seu discurs contra el govern de Rajoy a qui ha acusat de ser «un llast» per a Espanya i li ha exigit que presenti uns pressupostos i obri la negociació per pactar un nou finançament autonòmic.