Torrent: «Si avui està en risc el model educatiu és perquè el 155 els ho permet»

El president del Parlament assegura que els catalans «no permetran» que es «trenquin els consensos de país» i posa la institució «al servei» de la defensa de la immersió

Actualitzada 16/02/2018 a les 20:04

El president del Parlament, Roger Torrent, ha criticat aquest divendres que el govern espanyol vulgui incloure la casella de l’ensenyament en castellà a la preinscripció escolar a Catalunya. Després de reunir-se amb Som Escola, Torrent ha aprofitat per urgir la formació d’un Govern de manera immediata per frenar iniciatives com aquesta. «Fem una crida a recuperar totes les institucions, inclòs el Govern. Si avui esta en risc i volen posar en risc el model educatiu, és perquè hi ha un 155 que els ho permet fer, perquè està en marxa l’article 155», ha etzibat, tot afegint que «es necessita urgentment i ja poder foragitar el 155 del paisatge polític del país i de les institucions». «Necessitem un Govern que ens permeti defensar els consensos, els acords polítics i socials i un element fonamental com és l’escola», ha afegit.De la mateixa manera, ha considerat que l’anunci del govern espanyol «posa en risc l’escola del país i els acords fonamentals de Catalunya», i intenta acabar amb «un element cohesionador essencial de la societat». «No permetrem que trenquin aquests consensos, ni que posin en risc un element com aquest, ni que ens separin», ha sentenciat, tot refermant la seva voluntat de «defensar l’escola catalana des de la institució» i posant «el Parlament al servei» de la causa.Després de la reunió, també des de Som Escola han defensat aquest model educatiu. En representació de l’entitat, Carme Roca ha agraït que Torrent s’hagi reunit amb ells per «treballar conjuntament per seguir defensant el nostre model». «El que voldríem és que es mantingués el que diu la LEC i empara l’Estatut, i seguir amb el model d’escola fruit d’una demanda social i que fa 30 anys que dona èxits», ha sentenciat, tot confirmant que «de ben segur» hi haurà mobilitzacions per demanar que el model es mantingui.