Societat Civil Catalana posposa la manifestació del 25-F

L'entitat diu que ha pres aquesta decisió després de rebre diverses peticions de suspensió de l'acte per part de sectors del món polític, econòmic i social

Actualitzada 16/02/2018 a les 19:48

Societat Civil Catalana ha decidit aquest divendres posposar la manifestació prevista per al diumenge 25 de febrer a Barcelona «per responsabilitat cap al conjunt de la ciutadania». En un comunicat, l'entitat assegura que ha pres aquesta decisió després de rebre «un gran nombre de peticions al respecte per part de diversos sectors del món polític, econòmic i social». L'entitat ha apuntat que fa aquesta mobilització «més endavant i amb el mateix objectiu: reclamar la formació d'un nou govern a Catalunya que representi tots els catalans» per poder aconseguir, segons afegeix, que «es fomenti la convivència i la concòrdia entre els ciutadans de tot el territori català».Societat Civil Catalana recorda que la manifestació de diumenge se situava a les portes de la celebració del Mobile World Congress i, en aquest sentit, l'entitat vol ressaltar «l'esperit avantguardista i acollidor» de la ciutat i no vol contribuir, subratlla, «a generar més inestabilitat econòmica a Catalunya». L'entitat considera que «el més adequat en aquesta ocasió per al conjunt de la ciutadania és no generar tensió en benefici de tots els catalans».L'entitat demana que els que es puguin sentir molestos per la suspensió d'aquesta mobilització «comprenguin que no es tracta d'una renúncia a la ferma reivindicació de la formació d'un nou govern de la Generalitat per a tots els catalans, sinó que es tracta d'un acte de responsabilitat envers els ciutadans».