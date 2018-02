ERC urgeix formar govern per poder protegir el model d'escola i la immersió

Els republicans acusen l’executiu de Rajoy de voler «estroncar els grans consensos de país» a Catalunya amb el 155

Actualitzada 16/02/2018 a les 17:03

El diputat d’ERC Bernat Solé ha carregat aquest divendres contra la possibilitat que el govern espanyol possibiliti que aparegui una casella per escollir ensenyament en castellà a la preinscripció escolar a Catalunya, així com també la seva decisió de renovar els concerts educatius amb centres privats encara que segreguin per sexes, una qüestió que els independentistes tenien acordat finalitzar amb la nova Generalitat. Per als republicans, aquests anuncis de l’executiu de Mariano Rajoy són «una prova més que es necessita un Govern efectiu el més aviat possible, per a que el 155 no continuï planant a les polítiques que afecten a les persones». «És per això que treballem incansablement perquè sigui possible el més aviat», ha afegit Solé en declaracions des del Parlament.En aquest sentit, el diputat d’ERC no ha volgut entrar a valorar més si decisions com aquestes incrementen la pressió de les converses entre els independentistes per a la investidura. «Les negociacions han de tenir el seu curs, però la pressió és que som nosaltres els que hem de decidir les nostres polítiques, i per a fer-ho cal un Govern efectiu», s’ha limitat a dir en ser preguntat.I és que per als republicans, «l’atac» a la immersió lingüística que suposa la casella de l’ensenyament en castellà és una mostra de com actuen el Partit Popular i el govern espanyol. «Un cop més, el partit amb menys representació al Parlament i a través del 155, estronca els grans consensos del país. Hem de ser els propis catalans, a través de les majories del Parlament, qui decidim les polítiques que afecten a les persones. I un model d’immersió d’èxit, pedagògic, garant de la cohesió social del país, no pot utilitzar-se políticament i generar una fractura on no hi és», ha sentenciat Solé.És per això que el diputat republicà ha instat, en nom del seu grup parlamentari, a la unitat d’acció per a defensar la immersió al sistema educatiu. «Convidem a tots els partits, entitats, agents socials i professionals, a unir-se i refermar el consens que sempre hem tingut i defensar el model d’escola catalana», ha conclòs.