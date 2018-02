El Suprem admet el govern espanyol com a acusació particular en la causa contra el procés

L'advocacia de l'Estat havia demanat formar-ne part per entendre que hi ha hagut malversació de cabals públics

Actualitzada 16/02/2018 a les 08:21

El magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena, instructor de la causa per rebel·lió, sedició i malversació de cabals públics contra el Govern cessat per l'article 155 i altres dirigents polítics i de la societat civil independentistes, ha admès el govern espanyol com a acusació particular en el procediment, segons han confirmat fonts judicials. En concret, l'advocacia de l'Estat havia demanat formar part del procediment judicial per entendre que l'Estat ha estat perjudicat pel presumpte malbaratament de diners públics. Així doncs, el govern espanyol, a través del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, se suma a l'acusació particular del partit Vox i a la que exerceix la Fiscalia contra els dirigents independentistes.