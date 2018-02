El govern espanyol garantirà «el dret» a triar la llengua d'escolarització

Méndez de Vigo afirma que es respectarà la Llei d’Educació del Parlament i assegura que estan estudiant com fer-ho

Actualitzada 16/02/2018 a les 15:43

«No és un globus sonda»

El portaveu del govern espanyol i ministre d’Educació, Íñigo Méndez de Vigo, ha assegurat aquest divendres en roda de premsa que el seu executiu està decidit a aprofitar el tràmit de la preinscripció escolar –que depèn d’ell en aplicació del 155- per garantir «el dret» dels pares a triar la llengua d’escolarització dels seus fills, però no ha concretat la formula que utilitzarà ni si serà –com va apuntar aquest dijous el seu número dos- mitjançant la inclusió al formulari d’una casella per elegir la llengua vehicular d’escolarització. «Sens dubte ho farem», ha afirmat abans de negar que aquesta decisió impliqui «un canvi en el model educatiu» a Catalunya, malgrat que segons les associacions de pares i bona part de l’arc parlamentari català implica un atac frontal al model d’immersió. Segons el ministre, es tracta simplement de complir les resolucions del Tribunal Constitucional, el TSJC i el Tribunal Suprem, que va apuntar a un percentatge del 25% de les classes en castellà, i alhora complir la Llei d’Educació de Catalunya. L’objectiu, ha dit, del seu govern és que aquest «dret» dels pares d’escolaritzar els seus fills en castellà «no es faci de manera individualitzada –com fins ara- sinó col·lectiva».Méndez de Vigo ha evitat les preguntes sobre si l’anunci és un element de pressió sobre Carles Puigdemont perquè renunciï i obri la porta a la conformació d’un nou govern que assumeixi ja les competències en educació i es faci càrrec, per tant, del procediment de la preinscripció.Segons el ministre, el seu executiu actua de forma «coherent» amb els recursos que va presentar contra les resolucions de la Generalitat els tres últims anys precisament perquè creia que no garantien els drets dels pares a escolaritzar els seus fills en castellà.En aquest sentit, ha apuntat que en la mesura que el 155 ha deixat les competències d’Ensenyament a les seves mans, li pertoca garantir que la Llei d’Educació s’aplica de la forma correcta «com a símptoma de llibertat i de garanties».No ha aclarit, però, la formula en que es farà efectiu aquest «dret». «Això és el que estem estudiant», ha apuntat abans de recordar que la sentència del Tribunal Suprem parla d’un 25% de classes en castellà com a percentatge «raonable», però després de parlar també de la possibilitat que el castellà sigui «vehicular».En tot cas ha afirmat que aquesta iniciativa no implica «un canvi de model» i que es farà des del compliment estricte de la Llei d’Educació, que sí que parla del català com a llengua «vehicular» a l’escola.La inciativa, ha afirmat, no implica res més que «complir» amb una obligació «sense perjudicar en cap moment» el model educatiu de Catalunya i el «funcionament normal» dels instituts.«Estem estudiant com ho farem, i qualsevol especulació sobre com ho farem no té sentit», ha arribat a apuntar abans d’insistir que hi ha marge dins de l’aplicació de la Llei del parlament per «complir correctament» amb aquestes «obligacions» respecte al castellà a les aules.El ministre ha negat taxativament que la iniciativa que va anunciar aquest dijous el seu número dos, el secretari d’Estat d’Educació, Marcial Marín, sigui «un globus sonda». Fonts del seu equip apunten que la resolució sobre les preinscripcions s’haurien de fer realitat en les pròximes setmanes.