Societat Civil s'uneix a la plataforma Tabarnia a la manifestació del dia 25 de febrer

El president de l'entitat s'ha reunit amb Mariano Rajoy per parlar sobre la situació catalana

Actualitzada 15/02/2018 a les 16:33

Societat Civil Catalana (SCC) ha convocat pel 25 de febrer una manifestació a Barcelona on exigiran diàleg perquè es conformi un Govern «pensat per al bé comú de tots els catalans», i que es coordinarà juntament amb la plataforma Tabarnia.El president de SCC, José Rosiñol, ho ha anunciat després de la seva trobada amb el president del Govern, Mariano Rajoy i la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría a la Moncloa.Rosiñol ha traslladat a Rajoy la preocupació de l'entitat perquè es continua allargant l'«agonia de desgovern a Catalunya» i li ha recordat que és «imprescindible» començar a governar per a «frenar» les ferides econòmiques que ha sofert Catalunya.A més, Rosiñol ha comentat que la manifestació del dia 25, on Tabarnia farà una performance, servirà per a posar en relleu l'exigència dels catalans de «pau i concòrdia» però també de diàleg, «dins de l'Estat de Dret i de la llei».El president de SCC també ha dit que ha vist a Rajoy optimista tot i la situació de paràlisi a Catalunya i sobre el 155, Rosiñol ha subratllat que és «una mesura excepcional per a situacions excepcionals» i «quant abans s'acabi l'aplicació, abans tornarem a la normalització que és el que necessiten Catalunya i els catalans».Respecte a la divisió del bloc independentista, Rosiñol ha analitzat amb Rajoy l'escenari tot i que «no hem profunditzat», ha dit. El president del Govern li ha suggerit que el que es faci sigui «el més ràpid possible i dins del marc de legalitat».Rosiñol ha informat que SCC està realitzant una ronda de contactes amb els partits polítics.