La Guàrdia Civil també vincula Elsa Artadi als preparatius de l'1-O

Segons la benemèrita, la convocatòria es va gestar amb «tàctiques pròpies de la delinqüència organitzada»

Actualitzada 15/02/2018 a les 19:04

Els últims informes de la Guàrdia Civil remesos al Suprem afirmen que la portaveu de Junts per Catalunya (JxCat), Elsa Artadi, va participar en els preparatius del referèndum il·legal de l'1 d'octubre, una convocatòria que va ser ideada amb «tàctiques pròpies de la delinqüència organitzada».La participació d'Artadi -llavors directora general de Coordinació Interdepartamental del Departament de Presidència- al referèndum s'extrau de les trucades intervingudes a Josep María Jové, home de confiança d'Oriol Junqueras, peça clau del procés sobiranista considerat el «cervell» de la logística de l'1-O.En una de les trucades d'Artadi a Jové a les onze i mitja de la nit del 6 de setembre de 2017, mentre es votaven els decrets de les lleis de desconnexió al Parlament català, indica un dels informes als quals ha tingut accés EFE.El motiu va ser conèixer amb quina data publicaven el decret de convocatòria del referèndum i Jové li va dir que estaven preparats per a enviar les cartes als ajuntaments, amb data del dia 6, per la qual cosa s'havia de publicar aquell mateix dia.Tres minuts després, en una altra trucada Artadi va comunicar a Jové que el decret es publicaria una hora després, però amb data del dia 6.La Guàrdia Civil també ha trobat rastre de la participació d'Artadi en el procés en una trucada seva al que era secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, on parlaven de la creació de la Hisenda catalana.Els informes conclouen que els tres principals responsables de l'organització del referèndum van ser Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Raül Romeva, però «el cervell de la logística» va ser Jové.Ell rebia ordres i despatxava assumptes directament amb Oriol Junqueras i també amb Marta Rovira, qui ha de declarar la pròxima setmana davant de Llarena i qui, segons la Guàrdia Civil, va tenir un paper fonamental en el procés.