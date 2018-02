El TSJC remet la causa contra el Govern al Suprem

També vol enviar la investigació contra Neus Lloveras (AMI) i Miquel Buch (ACM) per col·laborar amb l'organització de l'1-O

Actualitzada 15/02/2018 a les 15:48

La magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) Mercedes Armas, que investigava els membres del Govern pels preparatius de l'1-O, ha remès la causa al Tribunal Suprem, a petició del magistrat instructor Pablo Llarena. La causa es va obrir el 8 de setembre arran de la querella de la fiscalia per desobediència, malversació de fons públics i prevaricació per haver signat el decret de convocatòria del referèndum independentista. D'aquesta manera, ja no queda cap membre de l'executiu de Puigdemont investigat pel TSJC, i tots depenen ara del Suprem.Armas, que no va arribar a prendre declaració a cap investigat, va ser la magistrada que va coordinar l'operatiu policial contra l'1-O i va ordenar el precintament de col·legis i el decomís d'urnes i paperetes.La magistrada Maria Eugènia Alegret, que instruïa una causa similar contra els membres sobiranistes de la Mesa del Parlament per haver permès la votació de les lleis de desconnexió i del referèndum, ja va traspassar la causa al Suprem al novembre.D'altra banda, un altre magistrat del TSJC, en aquest cas Jordi Seguí, ha enviat també a Llarena una exposició raonada per si el magistrat del Suprem considera que la investigació contra l'expresidenta de l'AMI Neus Lloveras i l'expresident de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) Miquel Buch per col·laborar amb l'1-O es pot acumular a les diligències que ja instrueix. La fiscalia es va querellar contra ells al setembre per desobediència, en oferir la col·laboració dels seus consistoris associats per posar a disposició del Govern locals municipals que fessin de col·legis electorals.Segons el magistrat, a les 23.31 hores del 6 de setembre, minuts després d'haver-se aprovat la llei del referèndum, Lloveras i Buch van enviar un correu electrònic als alcaldes de Catalunya on se'ls indicava que havien de procedir a confirmar la disponibilitat de locals de votació, i els facilitaven un model de decret d'alcaldia per mostrar el seu suport al referèndum.Tot i la suspensió del referèndum per part del Constitucional, el 10 de setembre Lloveras va enviar un altre correu als associats amb un informe elaborat pel col·lectiu Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració Local per la Independència (SITxCAT) sobre l'1-O, que concloïa que el dret internacional empararia l'actuació dels funcionaris que desobeïssin el TC i complissin la llei catalana.El 12 de setembre, Lloveras i Buch van enviar un tercer correu amb el nom de 'Material de campanya pel Referèndum de l'1 d'octubre', que contenia el model de dos cartells de foment de la participació i, en el cas de l'AMI, un que demanava el vot afirmatiu.El magistrat recorda que Lloveras, que era diputada al Parlament en l'anterior legislatura, ja no ho és en l'actual. I per tot això considera que la causa s'hauria d'unir a la ja instruïda per Llarena al Suprem.