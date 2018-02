Cs demana un ple extraordinari si no s'inicia «immediatament» una nova ronda de consultes

Arrimadas reclama «transparència» als partits independentistes i els vol forçar a explicar el que estan debatent «en despatxos obscurs»

Cs registrarà aquest dijous al Parlament la petició de celebració d'un ple extraordinari si el president de la cambra, Roger Torrent, no inicia en els propers dies una nova ronda de contactes i descarta la candidatura de Carles Puigdemont a president. En roda de premsa, Arrimadas ha explicat que registraran aquesta petició doble per tal que Torrent «doni la cara» i inici «immediatament» una nova ronda de consultes. La líder de la formació taronja al Parlament ha afirmat que aquest ple ha de ser el de la «transparència» i ha de servir per forçar a ERC i JxCAT a explicar el que estan debatent «en despatxos obscurs». «Ja n'hi ha prou que Catalunya estigui bloquejada per un fugat de la justícia i pel que negocien els partits independentistes en despatxos obscurs», ha declarat.Arrimadas, en roda de premsa des del Parlament, ha insistit que és a les mans de Torrent desbloquejar la situació actual desconvocant el ple ajornat d'investidura de Puigdemont i iniciant una nova ronda de contactes per trobar un nou candidat. Ha demanat també «sinceritat i honestedat» a les forces independentistes ja que ha assegurat que molts d'ells en privat reconeixen que Puigdemont no pot ser el futur president de la Generalitat. «Ens agradaria que Torrent acceptés avui el que tothom sap i és de sentit comú que Puigdemont no serà el president i que no té sentit allargar la convocatòria del ple», ha manifestat. Per tot això, Cs reforçarà la petició d'iniciar una nova ronda de consultes entrant-la a registre, com ja han fet PSC i PPC.En cas que el president de la cambra catalana no enceti aquesta nova ronda, la presidenta del grup parlamentari de Cs ja ha anunciat que faran servir l'«única eina» política que tenen actualment i que ha dit que és demanar la petició de celebració d'un ple extraordinari, que ha anomenat «ple del desbloqueig». Cs pot fer aquesta petició ja que disposa d'una cinquena part dels diputats i hauria de ser en la reunió de la Mesa de la propera setmana on es tractés la seva admissió a tràmit o no, segons fonts del mateix partit.La diputada ha dit que l'objectiu és que en el ple totes les forces polítiques expliquin el seu posicionament i que, especialment ERC i JxCAT, exposin públicament els seus «tripijocs». «Volem transparència i no hi ha millor manera que anar tots al ple i posar les cartes sobre la taula», ha dit.Arrimadas ha detallat que la intenció és que aquest ple serveix per desbloquejar la situació, tot i que des de Cs sostenen que és interpretable si aquest ple serviria o no per iniciar el comptador per aconseguir una investidura. En tot cas però ha destacat que si que servirà per tal que totes les forces polítiques hagin d'explicar públicament els seus posicionaments.