Estafa: El personal de l'ICS no fa enquestes ni ven cap producte

L'Institut Català de la Salut ha demanat a través de les xarxes socials que els usuaris que es topin amb aquesta estafa ho comuniquin al 112 i al seu centre de salut

Actualitzada 14/02/2018 a les 15:30

Els professionals de l'Institut Català de la Salut (ICS) no fan cap enquesta ni tampoc venen productes. Així ho ha informat el mateix organisme a través del seu perfil a les xarxes xarxes socials, on alerta als usuaris d'aquestes estafes.En concret, l'ICS afirma que els seus treballadors no realitzen cap tipus d'enquesta, ni per telèfon, ni a les cases ni a la porta del CAP. Per altra banda, expliquen que tampoc venen cap producte.Per aquest motiu, l'organisme demana als usuaris que si es troben alguna persona que s'identifica com a empleat de l'ICS per fer una enquesta o vendre algun porducte ho facin saber al seu centre de salut i ho comuniquin al telèfon d'emergències 112.