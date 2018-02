Boya diu que la declaració d'independència no era «simbòlica» i denuncia la violència de la policia

Es referma en el compromís polític amb els acords del Parlament i assegura que les pròximes declaracions s'haurien d'assemblar a la seva

Actualitzada 14/02/2018 a les 13:36

«No hem participat mai en aquest comitè estratègic que s’han inventat»

Denuncia la violència de la policia espanyola

L’exdiputada de la CUP Mireia Boya ha afirmat aquest dimecres davant el jutge de l’Audiència Nacional Pablo Llarena que la declaració d’independència del 27 d’octubre no va ser «simbòlica» ni «cosmètica», sinó que ella va votar com a parlamentària convençuda de la seva «efectivitat real». Durant la seva declaració d’una hora i deu minuts –on ha contestat les preguntes del jutge i de la seva defensa, però no les de la Fiscalia i l’acusació particular de VOX- Boya ha afirmat que «l’única conspiració» que hi va haver va ser per a un moviment «no violent», fet que «desmunta absolutament» les imputacions que s’han fet amb «dret d’autor i d’excepció» sobre els líders independentistes. Per contra, ha acusat la policia espanyola d’exercir la violència sobre els ciutadans catalans, tot recordant episodis com el de Calella. Ha insistit que la Constitució «no ha de ser un mur» i s’ha refermat en el compromís polític de la CUP, alhora que s’ha mostrat convençuda que les pròximes declaracions d’imputats s’han d’assemblar a la seva. Ha quedat en llibertat sense mesures cautelars tot i que continua investigada a la causa que Llarena segueix contra el procés independentista.En declaracions a la premsa després de sortir del despatx de Llarena, lBoya ha afirmat que les proves del procés «no s’aguanten per enlloc» i ha lamentat que hi hagi «quatre persones segrestades per l’Estat espanyol». També ha llançat un advertiment als pròxims investigats que passaran la setmana que ve pel despatx de Llarena en el sentit que ella s’ha mantingut «en el seu programa electoral» i «les pròximes declaracions», en referència «a les de la setmana que ve» s’haurien d’assemblar «a les que he fet avui aquí».En aquest sentit, l’exdiputada de la CUP ha afirmat que durant la seva declaració ha recordat al jutge que «el 80% dels catalans volin fer un referèndum que vam guanyar» i que la declaració d’independència va ser «truncada per un cop d’estat» i per «unes altres eleccions imposades que hem tornat a guanyar». «Aquest és un judici polític i hem d’actuar com a tal defensant el nostre programa electoral i els acords assolits al Parlament per acatar el mandat popular», ha afirmat.Boya ha recordat al jutge que la CUP «no podria acceptar mai» un document com Enfocats, perquè «no respon al nostre full de ruta» i la seva formació «no acceptaria en cap cas que hi hagués una organització clandestina que prengués decisions en nom de tots els ciutadans» quan «és la voluntat dels ciutadans qui fa avançar les institucions». «No és la nostra cultura política i no hem participat mai en aquest comitè estratègic que s’han inventat».L’exdiputada de la CUP ha insitit que la Constitució «no s’ha de convertir en un mur» perquè quan «obliga el conflicte a resoldre un problema per la via judicial ja no serveix» i «cal fer-ne una altra», una «pròpia» construïda «des de baix».Boya també ha denunciat davant el jutge els episodis de violència de la policia espanyola contra els ciutadans catalans, com els de Calella on van sortir «amb les porres extensible a donar caça als independentistes» o en altres on, des dels hotels, «els policies pixaven sobre les àvies, els joves que demanaven votar». «La violència la van practicar ells, va ser inacceptable, i no hi ha hagut cap investigació sobre això mentre a nosaltres se’ns porta al Suprem», ha afirmat.