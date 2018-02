Vidal explica davant el jutge que les seves xerrades sobre la independència eren idees pel futur i no plans concrets

L'exsenador d'ERC ha comparegut com a investigat en la causa oberta pel referèndum de l'1 d'octubre

L’exsenador d’ERC Santi Vidal ha al·legat aquest dimarts davant del jutge de Barcelona que investiga els preparatius de l’1-O que en les seves conferències sobre el procés català no va detallar els plans reals del Govern, sinó que es va referir únicament a idees que es discutien per a un futur Estat català independent.Vidal ha comparegut com investigat durant uns 45 minuts davant del titular del jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona, en un interrogatori en el qual únicament ha respost a les preguntes de la seva advocada, Olga Tubau.En la seva declaració, Vidal, que va dimitir com a senador d’ERC el 27 de gener de l’any passat en transcendir el contingut de les seves conferències, ha situat les seves afirmacions en un context de xarrades polítiques en el qual parlava de futuribles, sense detallar projectes reals del Govern.Segons l’exsenador, en les seves conferències, que van donar peu a què el jutge obrís la causa sobre els preparatius del referèndum de l’1-O en la que estan imputades una trentena de persones, entre elles alguns exalts càrrecs del Govern, només es va referir a idees que es discutien per a un futur Estat català independent.Després de la compareixença com investigat de Vidal, el jutge ha començat a interrogar com a imputat a l’expresident del Consell Nacional per a la Transició Nacional Carles Viver i Pi Sunyer, que en les seves primeres respostes ha afirmat que es va limitar a redactar propostes tècniques, atesa la seva experiència com a jurista.