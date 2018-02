La CUP demana a Llarena que investigui l''A por ellos"

La formació vol que el Suprem ampliï la investigació per l'1-O citant els observadors internacionals del referèndum

Actualitzada 13/02/2018 a les 20:41

La defensa de les exdiputades de la CUP Mireia Boya i Anna Gabriel, citades a declarar com a investigades per rebel·lió i sedició en la macrocausa contra l'1-O que instrueix el Tribunal Suprem, demanaran que la Policia Judicial elabori un informe sobre els comiats als membres de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional desplaçats a Catalunya amb el lema 'A por ellos'. També que s'inclogui com a testimoni el director general de CatSalut perquè aporti informació sobre la «violència policial exercida l'1 d'octubre», davant les manifestacions del coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos, encarregat del dispositiu policial de l'1-O, sobre la «falsedat» de la xifra de ciutadans ferits aquell dia a Catalunya per les càrregues dels cossos i forces de seguretat de l'Estat. La CUP també demanarà al jutge Pablo Llarena que siguin citats els observadors internacionals que van participar al referèndum.A l'escrit que la CUP presentarà al Suprem per demanar aquesta ampliació de la investigació s'indica que l'informe de la Policia Judicial ha de permetre determinar la «neutralitat necessària» dels funcionaris públics en l'actuació de l'1-O. Atès que el Suprem ha delegat les funcions de Policia Judicial en aquesta causa a la Guàrdia Civil i a la Policia Nacional, la CUP demana que l'informe el facin els Mossos d'Esquadra o l'Ertzainza.La formació acompanya l'escrit de diversos enllaços digitals a vídeos on es poden apreciar grups de persones acomiadant policies al crit de 'A por ellos' o agents de cossos policials corejant el mateix crit de camí cap a Catalunya, així com a notícies de mitjans internacionals que en el seu moment es van fer ressò d'aquesta qüestió.