Els fets es van produir la darrera setmana de setembre a Cornellà de Llobregat

Actualitzada 13/02/2018 a les 11:24

El jutjat d'instrucció número 3 de Cornellà de Llobregat ha arxivat les primeres denúncies per enganxar cartells del referèndum de l'1 d'octubre. Es tracta de cinc ciutadans denunciats pels Mossos d'Esquadra seguint instruccions de la Fiscalia General per un presumpte delicte de desobediència mentre enganxaven cartells amb eslògans com 'Hola Europa' i 'Benvinguda República' durant la darrera setmana de setembre a Cornellà de Llobregat, segons informa l'associació Drets, que ha assessorat els acusats. Als cinc ciutadans, a més, els van incautar el material i van ser cridats a declarar davant de la policia espanyola i posteriorment citats pel jutjat, que ara ha arxivat el cas en considerar que els fets no són constitutius de delicte.