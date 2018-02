El Congrés insta el govern espanyol a no renovar les concessions de l'AP7 i l'AP2

Grup Socialista, Podem, ERC, PDeCAT i PNB donen suport a la iniciativa, mentre que PP i Cs s'abstenen

Actualitzada 13/02/2018 a les 20:09

El Congrés dels Diputats ha donat llum verda aquest dimarts amb els vots del PSOE, Podem, ERC, PDeCAT i PNB una iniciativa del grup de Pablo Iglesias que emplaça el govern espanyol a no renovar la concessió de vuit autopistes de peatge de l’Estat, cinc dels quals són trams de l’AP7 i l’AP2 a Catalunya que caduquen entre 2019 i 2021. Són el Tarragona-València (que expira el 31 de desembre del 2019), el Montmeló-La Jonquera (31 d’agost del 2021), el Barcelona-Tarragona (31 d’agost del 2021), el Montmeló-El Papiol (31 d’agost de 2021) i el Saragossa-Mediterrani (31 d’agost del 2021). Ciutadans i el PP s'han abstingut. Els populars perquè tot i que defensaven també que no es renovin aquestes concessions volien deixar oberta la porta a qualsevol decisió posterior sobre la seva explotació per part del Ministeri de Foment. ERC ha incorporat al text un punt addicional perquè no s’incrementin les tarifes i preus dels peatges als trams Tarragona-València i Tarragona-La Jonquera de l’AP7 i Saragossa-Mediterrani de l’AP2, entre altres. Amb tot, la iniciativa és una proposició no de Llei, i per tant no és d’obligat compliment per part del govern espanyol, ni implica tampoc una hipotètica futura gratuïtat de les autopistes, que podrien quedar a mans de l'Estat però amb els peatges actius.El text que ha quedat aprovat estableix que «no s’ampliaran els períodes de cap concessió de les actuals autopistes de peatge a mesura que vagin assolit el final del període concessional en els pròxims anys, de manera que la seva explotació es dugui a terme de forma directa per part del sector públic». Inclou un primer punt que aposta per «mantenir al sector públic» les 9 autopistes de l’Estat que van fer fallida i que han estat rescatades amb diners públics «renunciant de forma explícita a tornar a privatitzar-les».El PP s'ha abstingut per manca d’acord amb Podem al conjunt dels text. Tot i que els populars comparteixen el punt de la iniciativa que demana no prorrogar les concessions d’aquests trams, consideren que la iniciativa no ha de fer referència a la seva explotació per part del sector públic i, en canvi, aposten perquè un cop caducada la concessió «es decidirà la forma d’explotació que millor convingui a l’interès general».Podem ha rebutjat l’esmena dels populars, però sí que ha acceptat una esmena d’ERC. Els republicans han introduït al text un tercer punt per impedir cap augment dels preus dels peatges a set trams de l’Estat que ja han esgotat la seva concessió, entre els que hi ha Tarragona-València i Tarragona-La Jonquera de l’AP7 així com el Saragossa-Mediterrani de l’AP2.El diputat del PP José María Barrios Tejero ha justificat la seva esmena per raons de «coherència» i ha recordat que «el ministre de Foment ha dit més d’una dotzena de vegades que en el moment que venci el contracte aquestes autopistes revertiran a l’Estat i serà el Ministeri de Foment qui adoptarà la decisió oportuna».