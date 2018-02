Arxivada la denúncia per injúries contra el personatge del senyor Bohigues de RAC1

Va comparar els agents de la policia espanyola allotjats en els ferris al Port de Barcelona amb rates

Actualitzada 13/02/2018 a les 15:04

La jutgessa del jutjat d'instrucció número 9 de Barcelona ha arxivat la denúncia de la Direcció General de la Policia contra Eduard Biosca, que posa veu al senyor Bohigues al programa 'Versió RAC1' i que interpretant el personatge va comparar les rates que suposadament es van trobar en els ferris on s'allotjaven els policies espanyols amb els membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat. Concretament, el passat 20 d'octubre va utilitzar expressions com «Déu les cria i elles s'ajunten», «Les primeres 10.000 rates les van portar de Madrid» i «Les primeres, les importants, les gordes». Segons la jutgessa, es tracta de frases «poc respectuoses, insultants, sarcàstiques o metafòriques» i també «desafortunades» però no es poden considerar una injúria greu tenint en compte «context» i les «circumstàncies».Per la titular del Jutjat d'Instrucció número 9 de Barcelona, tot i que les expressions són «irrespectuoses i gens afortunades» no són «insults greus contra les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat ja que no afecten l'honorabilitat o professionalitat dels agents, no són tan insultants com per afectar la reputació, la consideració, dignitat ni prestigi» dels agents i més tenint en compte, afegeix, «el moment social i polític en què es trobava el país», que l'investigat interpretava un «personatges determinat» i que les seves manifestacions van ser «espontànies» i no fruit d'un guió prèviament establert.Tot i l'arxiu de la causa judicial, la jutgessa traslladarà l'expedient a la subdelegació del govern espanyol a Barcelona perquè determini si els fets van ser constitutius d'una infracció administrativa.